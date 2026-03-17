Jaén se mueve contra el cáncer de colon: deporte, prevención y un mensaje claro a la ciudadanía

Jaén volverá a echarse a la calle por una causa que toca de cerca a miles de familias. Lo hará con zapatillas, ganas de compartir y un mensaje claro: cuidarse también puede empezar con un paseo en buena compañía. La II Marcha y Desayuno Saludable llega con ese espíritu cercano, casi cotidiano, de quienes saben que la prevención no siempre se aprende en consulta, sino también en espacios abiertos, entre conversación y pasos tranquilos.

Detrás de esta iniciativa hay algo más que un evento puntual: hay profesionales que ven cada día el impacto del cáncer de colon y que quieren cambiar la historia desde lo más básico. “La prevención, la detección precoz y la adopción de estilos de vida saludables son herramientas fundamentales”, recuerdan, poniendo el acento en lo que sí está en manos de todos. Porque hablar de salud, esta vez, no será solo cosa de médicos, sino de toda una ciudad caminando en la misma dirección.

El Hospital Universitario de Jaén ha presentado esta II Marcha y Desayuno Saludable con motivo del Mes Mundial contra el Cáncer de Colon, una iniciativa impulsada por el equipo de Oncología Médica del centro y organizada junto al Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza (GEODA).

En el acto han participado la delegada territorial de Sanidad, Elena González; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López; y la directora gerente del hospital, María Belén Martínez, junto a las especialistas Rosario Dueñas y Nieves Gómez. Todas ellas han coincidido en la importancia de fomentar hábitos de vida saludables y reforzar la prevención frente a uno de los tumores con mayor incidencia.

La marcha se celebra por segundo año consecutivo con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de colon, actualmente el tumor más frecuente en España, con 44.924 casos registrados en 2024, y el segundo en mortalidad, con 11.142 fallecimientos. Desde la organización subrayan que, pese a estas cifras, su presencia mediática sigue siendo menor que la de otras enfermedades.

La iniciativa busca también mejorar la calidad de vida de los pacientes con tumores digestivos, impulsar la prevención, fomentar la investigación en oncología digestiva y reforzar la calidad asistencial en Andalucía.

Los especialistas recuerdan que, aunque en los últimos años se han producido avances relevantes en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, el impacto del cáncer colorrectal sigue siendo muy significativo.

La cita tendrá lugar el próximo 20 de marzo de 2026 de forma simultánea en varias ciudades andaluzas como Huelva, Sevilla, Cádiz, Jerez, Puerto Real, Málaga y Marbella. En Jaén, el encuentro será en el Parque Andrés de Vandelvira (Parque del Bulevar), en su segunda fase, entre las 11:00 y las 14:00 horas.

La jornada arrancará con estiramientos colectivos, continuará con un mensaje conjunto de prevención dirigido a la ciudadanía y dará paso a una marcha de unos tres kilómetros, abierta a todos los públicos. El recorrido finalizará con un desayuno saludable para los participantes.

Desde la organización animan a asistir con ropa deportiva en tonos azul y blanco, como símbolo de apoyo a esta causa.