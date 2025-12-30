Cae en Úbeda un peligroso fugitivo buscado por agresión sexual a una menor

La Policía Nacional ha culminado una operación en Úbeda (Jaén) con la detención de un fugitivo de 48 años, sobre el que pesaban dos reclamaciones judiciales por agresión sexual a una menor y estafa. El arresto es el resultado de semanas de intensa investigación y colaboración entre distintos cuerpos policiales.

Un dispositivo policial coordinado

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Úbeda, en colaboración con el Grupo UDEV-Personas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, han sido los responsables de poner en marcha el dispositivo. La operación culminó con la captura del fugitivo tras ser localizado en la localidad ubetense.

Dos órdenes de búsqueda y captura

Según han informado las autoridades, sobre el detenido pesaban dos reclamaciones judiciales. La primera, una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de agresión sexual dictada por la Audiencia Provincial de Jaén. La segunda era otra orden de búsqueda y detención emitida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla por un delito de estafa.

Tras ser localizado y detenido en el operativo, el hombre fue puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Jaén, que ha ordenado su ingreso inmediato en prisión. La operación demuestra la coordinación entre cuerpos policiales y la efectividad de las investigaciones para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la justicia.