El PP denuncia el "caos" del Gobierno de Jaén en la tramitación de los presupuestos

El Grupo Municipal Popular ha denunciado la “chapuza, improvisación y absoluta falta de seriedad” del equipo de Gobierno de Julio Millán y Jaén Merece Más en la gestión de los presupuestos municipales de 2026. Según los populares, la tramitación se ha convertido en un “esperpento administrativo” que evidencia la incapacidad de gestión del ejecutivo local, después de que el Ministerio de Hacienda emitiera un informe desfavorable que calificaba las cuentas de “irreales”.

El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha explicado que, tras ese primer revés, PSOE y Jaén Merece Más anunciaron que corregirían los errores y convocarían un pleno extraordinario el 30 de diciembre. Sin embargo, un día antes de la fecha, el informe definitivo de Hacienda no ha llegado, no se ha convocado el pleno y reina la incertidumbre sobre si la sesión podrá celebrarse.

Caos y falta de control

Para el portavoz popular, esta situación refleja un “caos absoluto” dentro del Ayuntamiento, donde, ha asegurado, “nadie sabe nada, ni siquiera los propios concejales del equipo de Gobierno”. Esta circunstancia, a su juicio, demuestra una preocupante falta de planificación y de respeto institucional por parte del ejecutivo.

Nadie sabe nada, ni siquiera los propios concejales del equipo de Gobierno" Agustín González

González ha recordado que el informe de Hacienda no depende de una decisión política, sino técnica, por lo que no existe ninguna seguridad jurídica para aprobar las cuentas hasta que el documento llegue y se confirme que es favorable.

Desprecio a la oposición

A esta situación se suma lo que el PP califica como un “desprecio absoluto al trabajo de la oposición”. González ha recordado que su grupo presentó 33 alegaciones y reclamaciones al presupuesto, fruto del análisis técnico y de reuniones con colectivos vecinales, que “ni siquiera han sido contestadas” por el equipo de Gobierno.

Por ello, el Grupo Popular ha solicitado por escrito y de manera urgente que se les facilite el informe de Hacienda con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración del pleno. Advierten que negarse a ello impediría un análisis riguroso y atentaría “directamente contra el espíritu democrático”.

Incumplimientos y mala gestión

El portavoz popular ha señalado que el ejecutivo local ha sido incapaz de cumplir sus promesas, ya que primero anunciaron que aprobarían los presupuestos de 2025, “algo que nunca ocurrió”, y después se comprometieron a tener listas las cuentas de 2026 antes de fin de año, un objetivo que vuelve a estar en el aire.

Para González, este episodio es una muestra más de una forma de gobernar “basada en la improvisación, las prisas y la propaganda”. Finalmente, el portavoz ha sentenciado con dureza: “Si así gestionan el documento más importante del Ayuntamiento, no sorprende en absoluto el estado en el que se encuentra la ciudad de Jaén”.