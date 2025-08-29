"En 2030 espero una provincia inclusiva, de brazos abiertos y que permita que los jiennenses que salgan puedan volver pronto"

Mirando al presente para asentar las bases del Jaén del futuro. Ese es el objetivo de un nombre propio en estos días: el de Sergio Berrios Mesa. Ha sido nombrado recientemente coordinador de la Estrategia Jaén 2030, por parte de la Fundación Estrategias.

La Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, que tras ejecutar los dos primeros planes estratégicos de la provincia será la encargada de implementar la Estrategia Jaén 2030, cuenta con más de 25 años de experiencia en planificación estratégica territorial, que la consolidan como referente en el desarrollo económico y social de la provincia debido a su compromiso con un modelo de gobernanza colaborativa que, durante más de dos décadas, ha contribuido a fortalecer la autoestima del territorio y a generar dinámicas de cooperación.

El nuevo proceso de planificación estratégica dará comienzo en las próximas semanas y contará, como en los dos planes anteriores, con la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias. La Estrategia Jaén 2030 va a permitir analizar la realidad socioeconómica de la provincia, además de confeccionar un nuevo modelo de territorio en el que tomarán parte de nuevo las distintas administraciones públicas, los agentes del conocimiento, las entidades bancarias, instituciones públicas y privadas, además de colectivos y personas expertas.

Para ello se ha contado con Berrios Mesa, que será uno de los ejes fundamentales para la elaboración de este plan. El mismo atiende a COPE Jaén para adelantarnos algunas de las líneas maestras de este trabajo que definirá el Jaén del futuro.

curriculum

Sergio Berrios es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, en concreto en la especialidad de Economía Regional y ha cursado el Máster of Business Administration (MBA) por la Westfield Business School y el Máster en Costumer Finance por la Escuela Internacional de Gerencia. De igual forma, posee el título de experto universitario en Sistema Fiscal Español y en Auditoría Financiera otorgado por la UNED, y está acreditado como Economista Asesor Fiscal y Experto Contable por el Consejo General de Economistas de España. En la actualidad, Sergio Berrios es el decano del Colegio de Economistas de la provincia de Jaén, cargo que compagina con el de secretario del Consejo Andaluz de Economistas, y también es miembro del Consejo Asesor del Registro de Economistas Forenses (REFOR).