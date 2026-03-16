Jaén y Manzanares firman tablas en un duelo de alta tensión previo a la Copa de España

El Manzanares Arena ha acogido un partido clave en la antesala de la Copa de España. El encuentro enfrentaba al Jaén, séptimo en la tabla, que buscaba mejorar su racha liguera, y al Manzanares, tercer clasificado, que quería afianzar su posición con tres puntos más.

Intercambio de golpes

Desde el inicio, el Jaén impuso una alta intensidad y ha controlado el balón. Fruto de ese dominio llegaba el primer gol en el minuto 5, obra de Dani Zurdo tras un robo en media pista. Poco después, el equipo local reaccionaba y provocaba un penalti que Daniel Gabriel transformaba en el empate a uno.

Pese al empate, el conjunto jiennense mantuvo la compostura y ha recuperaba la ventaja en el minuto 17. Una buena salida de balón de Dani Zurdo permitía a Eloy Rojas internarse por la banda derecha y batir a Antonio Navarro con un potente disparo, llegando al descanso con ventaja para los visitantes.

Empate en la recta final

En la segunda mitad, el Manzanares salió con más fuerza, generando ocasiones que el guardameta Espindola conseguía desbaratar. Ambos porteros, Antonio Navarro y Espindola, se convirtieron en protagonistas, evitando que el marcador se moviera durante gran parte del segundo tiempo.

El empate definitivo llegó en el minuto 36, cuando Daniel Gabriel culminaba un contragolpe que se originaba tras una clara ocasión del equipo jiennense. El partido pasaba así de un posible 1-3 a un empate a dos que ya no se movería.

Con el encuentro finalizado en tablas, ambos equipos centran ya su atención en la Copa de España. El Jaén se enfrentará el próximo jueves, 19 de marzo, en los Cuartos de Final a ElPozo Murcia Costa Cálida.