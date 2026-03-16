Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (14-15 marzo 2026)
Importante victoria del Zamora ante el Arenteiro por 1-0 que permite a los de Óscar Cano ascender hasta la sexta plaza antes de visitar el próximo sábado al Real Madrid Castilla en Valdebebas
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 1 C.D. ARENTEIRO 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BECERRIL 0 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
LA BAÑEZA F.C. 1 C.D. BENAVENTE 0
MORALEJA C.F. 1 C.D. LAGUNA 2
LA CISTÉRNIGA 2 ZAMORA C.F.”B” 0
C.D. NONAME 4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
C.D.F. HELMÁNTICO 0 ZAMORA C.F. 2
U.D. SAN LORENZO 2 C.D. PARQUESOL “B” 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. 2 C.D. SAN JUANILLO 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. 4 C.D. DON BOSCO 1
PUENTE CASTRO F.C. “B” 1 C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BOVEDANA 4 C.D. SAN JOSÉ 3
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
NOIA F.D.2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 0
F.S. SALAMANCA 3 CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B” 1 C.D. SEGOSALA 6
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. LA BAÑEZA 4 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 6
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA (Descansa)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
ZAMARAT (Descansa)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 25 B.M. GIJÓN 30