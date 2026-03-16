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Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (14-15 marzo 2026)

Importante victoria del Zamora ante el Arenteiro por 1-0 que permite a los de Óscar Cano ascender hasta la sexta plaza antes de visitar el próximo sábado al Real Madrid Castilla en Valdebebas

Sergi López en un encuentro del Zamora CF

Cedida

Sergi López en un encuentro del Zamora CF

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

ZAMORA C.F. 1 C.D. ARENTEIRO 0

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BECERRIL 0 C.D. VILLARALBO 0

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

LA BAÑEZA F.C. 1 C.D. BENAVENTE 0

MORALEJA C.F. 1 C.D. LAGUNA 2

LA CISTÉRNIGA 2 ZAMORA C.F.”B” 0

C.D. NONAME 4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 2

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

C.D.F. HELMÁNTICO 0 ZAMORA C.F. 2

U.D. SAN LORENZO 2 C.D. PARQUESOL “B” 1

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F. 2 C.D. SAN JUANILLO 0

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F. 4 C.D. DON BOSCO 1

PUENTE CASTRO F.C. “B” 1 C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BOVEDANA 4 C.D. SAN JOSÉ 3

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

NOIA F.D.2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 0

F.S. SALAMANCA 3 CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 4

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. “B” 1 C.D. SEGOSALA 6

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.F.S. LA BAÑEZA 4 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 6

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA (Descansa)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

ZAMARAT (Descansa)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 25 B.M. GIJÓN 30

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