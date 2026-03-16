Cádiz combate el calor y planta 24 nuevos árboles en la avenida de Astilleros

El Ayuntamiento de Cádiz ha dado un nuevo paso en su estrategia para aumentar las zonas verdes y combatir las islas de calor con la [plantación de 24 nuevos árboles] en la Avenida de Astilleros. El alcalde, Bruno García, acompañado de la concejala de Parques y Jardines, Loli Pavón, ha asistido este lunes a la colocación de estos ejemplares de la especie Gleditsia Triacanthos ‘Inermis’, que buscan hacer más agradable el paseo del peatón.

Más de 700 árboles desde 2023

La concejala Loli Pavón ha destacado que esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo continuo que ha sumado 778 árboles a la ciudad desde 2023. El ritmo de plantación ha sido progresivo, con 124 ejemplares en 2023, 228 en 2024 y 251 en 2025. Durante este 2026 ya se han incorporado 175, la mitad de los previstos, y el resto se plantará en las próximas semanas.

Nuevas plantaciones a la vista

Plantar 190 árboles en la Avenida de la Bahía y Alcalde Manuel de la Pinta" Loli Pavón Concejala de Parques y Jardines

Los planes no se detienen aquí. Loli Pavón ha confirmado que, dentro del Plan Edil, está previsto "plantar 190 árboles en la Avenida de la Bahía y Alcalde Manuel de la Pinta", una actuación que se espera para finales de año. Adicionalmente, se han llevado a cabo numerosas plantaciones en el Parque Genovés como parte de su reforma integral.