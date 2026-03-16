El Govern lanza Espai Salut, su nueva app sanitaria, en plena crisis por la huelga de médicos

El Govern ha presentado Espai Salut, la nueva plataforma digital con la que busca transformar la relación entre los ciudadanos y el sistema sanitario. La herramienta, disponible en formato web y aplicación, permitirá agilizar múltiples trámites administrativos y evitar esperas y desplazamientos. El anuncio llega en un momento de máxima tensión, coincidiendo con la duodécima jornada de huelga de médicos en menos de un año, que ya ha provocado la suspensión de unos 20.000 actos asistenciales.

Gestión de citas y medicación en el móvil

Con la nueva aplicación, los ciudadanos podrán consultar toda su medicación prescrita, la posología y el calendario de dispensación, además de localizar farmacias cercanas mediante un buscador. Uno de los avances más destacados es la gestión de citas, que no solo permitirá solicitarlas con enfermería o el médico de atención primaria, sino que también guiará al paciente. Según explicó Javier Ureña, director general de IbSalut, "la aplicación le recomendará al usuario cuál es el mejor profesional al que se puede dirigir y cuál es el mejor circuito asistencial".

APP

La plataforma también permitirá modificar datos personales, solicitar cambios de profesional o aportar documentación. Dado que se manejan datos sensibles, el acceso se realizará mediante sistemas de verificación seguros como Cl@ve para garantizar la confidencialidad. SpySalud estará disponible en catalán, castellano, inglés y alemán, con el objetivo de facilitar su uso a toda la ciudadanía.

Espai Salut no sustituye a los profesionales ni pretende resolver por sí solo los retos del sistema sanitario" Javier Ureña Director general de IbSalut

Ambos responsables han subrayado que la tecnología no busca reemplazar la atención personal. Como indicó Miguel Ángel Benito, subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, "Espai Salut no sustituye a los profesionales ni pretende resolver por sí solo los retos del sistema sanitario, pero sí ayuda a mejorar la gestión de la demanda y el acceso a los servicios". La idea es que al digitalizar trámites se libera tiempo asistencial para que los sanitarios "puedan dedicar más tiempo a la atención clínica cuando realmente es necesaria".

Un proyecto en constante evolución

Espai Salut se concibe como "una plataforma abierta, dinámica y en constante evolución", en palabras de Ureña. En los próximos meses se habilitarán buzones de quejas, sugerencias y agradecimientos para fomentar una relación bidireccional. Los siguientes hitos serán la puesta en marcha en abril del nuevo sistema de atención telefónica y en junio del plan de atención digital personalizada, que permitirá el seguimiento remoto de pacientes.

Espai Salut representa un paso importante hacia una sanidad más innovadora, más cercana y más participativa" Javier Ureña Director general de IbSalut

Miguel Ángel Benito ha enmarcado el proyecto como "uno de los más importantes del plan estratégico de transformación 2025-2029", que se integra con otras iniciativas como el nuevo sistema de receta electrónica CISMA o la renovación de la historia clínica. Ureña ha concluido que "Espai Salut representa un paso importante hacia una sanidad más innovadora, más cercana y más participativa".

Tensión por la huelga sanitaria

Mientras se anuncian estas mejoras tecnológicas, el sistema sanitario balear afronta un "auténtico drama", con la duodécima jornada de huelga de médicos. Esto ha supuesto la suspensión de unos 20.000 actos asistenciales que el servicio de salud intenta absorber "de la manera más rápida posible". Sin embargo, esta reprogramación genera "ciertas tensiones en el sistema", ya que la capacidad es limitada.

Actualmente, todos los hospitales tienen todas sus camas abiertas, incluyendo el hospital de la salud, y se han contratado camas adicionales en centros privados. No obstante, Ureña advirtió que "no se puede crecer infinitamente". Las camas usadas para reprogramar citas suspendidas no están disponibles para picos de demanda en urgencias, lo que crea un equilibrio logístico complicado en la gestión de recursos.