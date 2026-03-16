Angustioso rescate en Santa Isabel: la Policía libera a una niña de 2 años encerrada en un coche

Una patrulla de la Policía Local ha rescatado este viernes a una niña de dos años que se había quedado encerrada por descuido en el interior de un vehículo en el barrio de Santa Isabel. Los agentes acudían al lugar tras recibir la llamada de la madre, quien se encontraba muy nerviosa al haberse cerrado el coche con las llaves y la pequeña dentro.

Un susto con final feliz

Tras recibir la autorización de la madre, los agentes procedieron a la fractura de una de las ventanillas de forma segura para poder abrir la puerta. Una vez liberada, la niña fue entregada a su madre tras comprobar que se encontraba en perfecto estado de salud.

Angustioso rescate en Santa Isabel: la Policía libera a una niña de 2 años encerrada en un coche

Aunque este incidente no ha tenido consecuencias graves, la Policía Local ha querido recordar que son situaciones bastante recurrentes. Por ello, ha aprovechado para lanzar una serie de recomendaciones que pueden ayudar a prevenir estos y otros descuidos.

Consejos para evitar un drama

Entre los consejos para evitar que los niños queden encerrados accidentalmente, se insiste en mantener el coche cerrado y las llaves fuera del alcance de los pequeños y asegurarse de que los asientos plegables traseros estén bloqueados para evitar el acceso al maletero.

Además, para prevenir casos más graves como el olvido de menores dentro de un vehículo, las autoridades proponen hábitos sencillos como revisar siempre el asiento trasero antes de bajarse o colocar objetos personales importantes, como el bolso o el móvil, en la parte de atrás para forzarse a mirar.

Finalmente, aconsejan que, si hay cambios en la rutina de transporte de los pequeños, se confirme siempre por teléfono que han llegado correctamente a su destino con la persona encargada de llevarlos.