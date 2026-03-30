La cantera del tenis de mesa español se afianza: Blanca Muñoz y Mónica Carrasco triunfan en el TOP Estatal

El Real Club Tenis de Mesa Linares ha cosechado un rotundo éxito en el TOP Estatal que se ha disputado este fin de semana en Antequera. El club acudía con cinco representantes, Ana Chen, Hugo Urquizar, Marta Perales, Mónica Carrasco y Blanca Muñoz, y estas dos últimas han logrado subir al podio en sus respectivas categorías.

Blanca Muñoz, campeona cadete

En la categoría cadete femenina, Blanca Muñoz ha logrado una imponente victoria. La jugadora de primer año ha conseguido la primera posición de su grupo para acceder directamente a semifinales, tras derrotar a Reyes Mezquita (3-1), Sofía Carro (3-2), Alba Prado (3-1) y Lucía Saura (3-1).

Ya en semifinales, la linarense se ha deshecho de nuevo de Lucía Saura con un nuevo 3-1. En la final, Muñoz se ha medido a la burgalesa María Méndez, a la que ha vencido por un contundente 3-0 para alzarse con la corona de ganadora del TOP Estatal.

Mónica Carrasco, podio en benjamines

La otra gran protagonista ha sido Mónica Carrasco en la categoría benjamín. La joven jugadora, un ejemplo de humildad y trabajo, ha logrado clasificarse en tercera posición de su grupo al imponerse a Sira Fernández (3-0) e Irina Blasco (3-2), y ceder ante Lia Sitjá (3-0) y Nerea Hidalgo (3-1).

La otra gran protagonista ha sido Mónica Carrasco en la categoría benjamín

En la previa de los cruces, la joven jugadora ha superado a Beatriz Alonso (3-2), una victoria que le ha permitido colarse en las semifinales y asegurar el tercer cajón del podio. Finalmente ha caído ante Lia Sitjá, que se ha proclamado vencedora, pero logrando un extraordinario resultado para la pequeña Mónica.

Con esta actuación, tanto Blanca como Mónica han puesto en valor el trabajo de la entidad y han presentado su candidatura a los técnicos de las selecciones nacionales, reforzando el valor de la cantera del Real Club Tenis de Mesa Linares.