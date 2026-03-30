Controlado el incendio de Sierra Espuña que ha calcinado 436 hectáreas

El incendio forestal declarado este viernes en el Parque Regional de Sierra Espuña, en el término municipal de Aledo (Murcia), se encuentra estabilizado desde las 21:50 h de ayer. El fuego ha afectado a una superficie de unas 436 hectáreas de terreno forestal.

Un amplio despliegue de emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió más de un centenar de llamadas a partir de las 11:42 horas alertando del fuego en las cercanías de la zona conocida como Llano de las Cabras. A las 14:35 h, la dirección de la extinción elevó la situación a nivel 2 del Plan Infomur y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El dispositivo ha contado con efectivos de bomberos del CEIS Región de Murcia, brigadas forestales terrestres y helitransportadas, dos helicópteros de la comunidad y medios aéreos y terrestres de la Generalitat Valenciana.

Control del perímetro y reproducciones

Durante la noche, las labores se han centrado en asegurar el perímetro de 17 kilómetros y en el remate de puntos calientes. Un dron de la UME ha vigilado la zona quemada, dentro de la cual se han producido dos pequeñas reproducciones que han sido sofocadas rápidamente por las brigadas forestales.

Esta mañana continúan trabajando en la zona un total de 37 personas entre cuatro brigadas forestales y una Brigada de Intervención Rápida, además de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y los efectivos de la UME.