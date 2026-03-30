La central de Almaraz inicia su última recarga programada con la vista puesta en su continuidad

La central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha iniciado la trigésimo primera parada de recarga de combustible y mantenimiento de la Unidad 1. Se trata de la última parada programada si el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) mantiene el actual calendario de cierre nuclear en España. Durante este periodo se incorporarán a la instalación 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, la mayoría de ellos extremeños.

Inversiones clave para la operativa

En total, se ejecutarán más de 10.000 órdenes de trabajo y se implantarán 15 inversiones de mejora y actualización tecnológica que solo pueden realizarse con la unidad parada. Entre ellas, destaca la revisión general y reacuñado completo del estátor del alternador principal, una actuación que garantizará la seguridad y fiabilidad del equipo durante, al menos, 20 años más.

Desde la dirección de la central se ha subrayado que esta modernización "demuestra una clara apuesta de sus propietarios por la continuidad de la central nuclear de Almaraz".

La presión fiscal amenaza la viabilidad

A pesar de las mejoras, el futuro de la planta no está exento de incertidumbre. El titular de la instalación ha señalado que, aunque la central tiene unos costes operativos "muy competitivos", su viabilidad económica "está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva", que según afirman, "supone más del 75 % de sus costes variables".

De hecho, la situación del mercado ya ha tenido consecuencias operativas previamente. La Unidad 2 tuvo que parar entre el 3 y el 17 de marzo de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema.