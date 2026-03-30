Los museos de Alicante abren sus puertas en Semana Santa con talleres y visitas gratis para todos

Los museos de la Diputación celebran la Semana Santa con un completo programa de actividades gratuitas

La Diputación de Alicante ha preparado un completo calendario de actividades gratuitas para las próximas vacaciones escolares de Semana Santa, que se desarrollarán del 2 al 12 de abril en el MARQ y el MUBAG.

Talleres y visitas en el MARQ

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha organizado una serie de visitas guiadas y talleres didácticos dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Aunque las actividades son gratuitas, el aforo es limitado y requieren inscripción previa en las taquillas del museo.

Los talleres se inician con una visita a la sala correspondiente a las 11:00 h, seguida de una manualidad a las 11:45 h. El programa incluye un Taller de Cerámica Cardial el martes 7 de abril, un Taller Kalathos sobre cultura íbera el miércoles 8, un Taller de Mosaico romano el jueves 9 y un Taller Scriptorium medieval el viernes 10 de abril.

Además, el miércoles 8 de abril, el MARQ acogerá la jornada de convivencia de las bellezas infantiles, organizada por la Federació de Fogueres de Sant Joan, de cara a la elección de la Bellesa i Dames d’Honor Infantil 2026.

El Romanticismo llena el MUBAG

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) centrará su programación especial y gratuita en la exposición temporal “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Se ofrecerán actividades para toda la familia, con visitas guiadas (también en inglés y valenciano), familiares y teatralizadas.

La programación arranca el jueves 2 de abril con una visita guiada en inglés a las 12:00 h. El viernes 3 el museo abrirá en horario festivo de 10:00 a 14:00 horas.

Durante el primer fin de semana, el sábado 4 de abril habrá visitas guiadas a las 12:00 y 13:00 h, y una visita teatralizada, “Coronado y Larra. La sociedad romántica”, a las 18:30 h. Esta misma representación tendrá lugar el domingo 5 a las 11:00 h.

La semana siguiente continuará con actividades familiares como el taller “Los orígenes del cine” (martes 7 y jueves 9 a las 12:00 h) y la visita “El maletín del artista” (miércoles 8 a las 12:00 h). El viernes 10 de abril se han programado visitas guiadas en inglés (11:00 h) y en valenciano (12:00 h).

Para el último fin de semana, el sábado 11 se repetirán las visitas guiadas (12:00 y 13:00 h) y la visita teatralizada (18:30 h). El programa concluirá el domingo 12 de abril con un último pase de la representación “Coronado y Larra. La sociedad romántica” a las 11:30 horas.