Los museos de Alicante abren sus puertas en Semana Santa con talleres y visitas gratis para todos
El MARQ y el MUBAG ofrecen un completo programa de actividades que incluye desde talleres infantiles hasta visitas teatralizadas para disfrutar de las vacaciones
Alicante - Publicado el
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La Diputación de Alicante ha preparado un completo calendario de actividades gratuitas para las próximas vacaciones escolares de Semana Santa, que se desarrollarán del 2 al 12 de abril en el MARQ y el MUBAG.
Talleres y visitas en el MARQ
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha organizado una serie de visitas guiadas y talleres didácticos dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Aunque las actividades son gratuitas, el aforo es limitado y requieren inscripción previa en las taquillas del museo.
Los talleres se inician con una visita a la sala correspondiente a las 11:00 h, seguida de una manualidad a las 11:45 h. El programa incluye un Taller de Cerámica Cardial el martes 7 de abril, un Taller Kalathos sobre cultura íbera el miércoles 8, un Taller de Mosaico romano el jueves 9 y un Taller Scriptorium medieval el viernes 10 de abril.
Además, el miércoles 8 de abril, el MARQ acogerá la jornada de convivencia de las bellezas infantiles, organizada por la Federació de Fogueres de Sant Joan, de cara a la elección de la Bellesa i Dames d’Honor Infantil 2026.
El Romanticismo llena el MUBAG
Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) centrará su programación especial y gratuita en la exposición temporal “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Se ofrecerán actividades para toda la familia, con visitas guiadas (también en inglés y valenciano), familiares y teatralizadas.
La programación arranca el jueves 2 de abril con una visita guiada en inglés a las 12:00 h. El viernes 3 el museo abrirá en horario festivo de 10:00 a 14:00 horas.
Durante el primer fin de semana, el sábado 4 de abril habrá visitas guiadas a las 12:00 y 13:00 h, y una visita teatralizada, “Coronado y Larra. La sociedad romántica”, a las 18:30 h. Esta misma representación tendrá lugar el domingo 5 a las 11:00 h.
La semana siguiente continuará con actividades familiares como el taller “Los orígenes del cine” (martes 7 y jueves 9 a las 12:00 h) y la visita “El maletín del artista” (miércoles 8 a las 12:00 h). El viernes 10 de abril se han programado visitas guiadas en inglés (11:00 h) y en valenciano (12:00 h).
Para el último fin de semana, el sábado 11 se repetirán las visitas guiadas (12:00 y 13:00 h) y la visita teatralizada (18:30 h). El programa concluirá el domingo 12 de abril con un último pase de la representación “Coronado y Larra. La sociedad romántica” a las 11:30 horas.
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