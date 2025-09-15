Andújar se consolida como destino de paddle surf con la sexta etapa del Sup Paddle Surf Festival

Andújar ha vivido este fin de semana una auténtica fiesta del deporte y la naturaleza con la celebración de la sexta etapa del circuito de paddle surf, el Sup Paddle Surf Festival, que ha reunido en el embalse de El Encinarejo a más de 110 deportistas llegados de distintas provincias andaluzas y de otras comunidades. Una cita que, además de espectáculo deportivo, ha supuesto un impulso para la hostelería, el comercio local y el turismo activo en el municipio.

El evento, organizado por el Club Sierra Morena SUP con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, ha contado con competiciones oficiales en diversas modalidades federadas de Andalucía, con el respaldo de la Federación Española de Paddle Surf y la presencia de deportistas de élite a nivel nacional.

El evento deportivo ha reunido en el embalse de El Encinarejo a más de 110 deportistas llegados de distintas provincias andaluzas y de otras comunidades

La cita no solo ha congregado a los amantes del paddle surf, sino también a familias, clubes y visitantes, que han llenado de vida la ciudad y su entorno durante todo el fin de semana. El Encinarejo, distinguido con bandera azul por la calidad de sus aguas y servicios, se ha consolidado como un enclave privilegiado para disfrutar de deportes al aire libre en plena naturaleza.

El festival ha ofrecido mucho más que competiciones. Los asistentes pudieron disfrutar de kayak nocturno, sesiones de observación de estrellas, rutas de avistamiento y pequeñas pruebas recreativas, reforzando así el carácter familiar, divulgativo y turístico del evento.

El impacto en el municipio ha sido notable, con una elevada ocupación en alojamientos, bares y restaurantes, lo que confirma el papel del paddle surf como motor de dinamización social, económica y cultural.

El Ayuntamiento de Andújar ha destacado la labor de Protección Civil y Bomberos, cuyo trabajo fue esencial para garantizar la seguridad de participantes y asistentes. También ha reconocido el esfuerzo organizativo del Club Sierra Morena SUP, clave en el éxito de una cita que ha superado todas las expectativas.

Con esta sexta etapa, Andújar se afianza como destino imprescindible del paddle surf en Andalucía, además de reforzar su posición como referente en turismo activo, deporte outdoor y naturaleza a nivel regional y nacional.