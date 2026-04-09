Vence al mal a fuerza de bien: la reflexión de Pascua de Miguel Lechuga

En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga aborda el tiempo de Pascua como la fiesta más importante para el cristianismo. Este periodo celebra la resurrección de Jesús y, con ella, el triunfo de la vida sobre la muerte, recordando que el bien prevalece sobre el mal.

Vencer el mal con el bien

Lechuga se apoya en la Carta a los Romanos para articular su mensaje principal: “No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien”. Esta idea es el eje sobre el que pivota toda su reflexión acerca de la importancia de actuar correctamente.

No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien" Miguel Lechuga

El autor desgrana lo que significa hacer el bien en el día a día. Implica ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, actuar llenos de esperanza y energía, y hacerlo siempre con amor, ilusión y alegría, a través de pequeños gestos y con constancia.

El altruismo como ruta de vida

Escoger el camino del bien es, para el autor, la mejor ruta de vida para cualquier persona. Lechuga subraya que optar por el altruismo de forma desinteresada y con empatía es la manera de vencer al egoísmo que “tanto mal hace”, ayudando al prójimo a sentirse bien.