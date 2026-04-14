Mateo Joseph: "Gracias por el apoyo que estoy recibiendo, se siente más de lo que parece"

La única mala noticia de este último tramo de liga del RCD Mallorca llegado en forma de lesiones, las de Antonio Raíllo y Mateo Joseph, jugadores que han dicho adiós a la temporada.

En el caso del delantero, estará una larga temporada fuera de los terrenos de juego por la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Este martes va a ser operado en Barcelona según informaba el club.

Una lesión que ha sido un mazazo para el delantero cántabro, que estaba aportando mucho al equipo ya fuera como titular o suplente, ya fuera como delantero o en la banda. El joven delantero se repondrá bien pero la lesión le deja en una situación de cierta incertidumbre también sobre su futuro inmediato, ya que es jugador del Leeds.

Su idea pasaba por ganarse un sitio en el Mallorca si el club podía negociar un traspaso con el Leeds, tras su primera temporada en la liga. En los planes del RCD Mallorca sigue estando Mateo Joseph, aunque ahora habría que ver cuál es la fórmula y si puede haber entendimiento con el Leeds. Por lo pronto ambos clubes han estado en contacto por la lesión y para consensuar la respuesta quirúrgica.

Mateo Joseph reaparecía el domingo en Son Moix celebrando la victoria junto a sus compañeros y la afición respondía con cánticos hacia el delantero. Ahora, Mateo ha publicado su primer mensaje en sus redes sociales antes de ser operado "Siempre ves estas cosas desde fuera, hasta que un día te toca vivirlo a ti. Y ahí cambia todo. No es solo no poder jugar. Es para el ritmo, la rutina, lo que te define cada día. Ahora toca aprender a competir de otra manera. Tener paciencia, confiar en el proceso y aceptar que hay días buenos... y otros que no lo serán tanto".

A continuación, Mateo agradece el apoyo de la afición: "Gracias por el apoyo que estoy recibiendo, s siente más de lo que parece. Volveré. Pero sobre todo, volveré siendo mejor en muchas cosas que no se ven. Toca trabajar desde otro lado".

Mateo ha recibido muestras de apoyo no sólo de los aficionados sino también de compañeros ex bermellones como Dani Rodríguez o Robert Navarro. Días atrás, su compañero Pablo Torre publicaba un mensaje en las redes de hace nueve años, ambos siendo niños tras jugar juntos un torneo en Oviedo.