Una diputada de Vox deja el partido y da la llave de la Asamblea Regional de Murcia al PP

Se amplifica la crisis de Vox en la región de Murcia. La diputada de Vox en la Asamblea Regional, Virginia Martínez, ha anunciado este martes su decisión de abandonar el grupo parlamentario. Martínez se incorporará al Grupo Mixto, donde ya se encuentra el expresidente del partido, José Ángel Antelo, tras ser expulsado por la formación. La diputada ha justificado su marcha por una "profunda decepción" con el rumbo actual de la formación liderada por Santiago Abascal.

Un nuevo escenario político

La salida de Martínez tiene una consecuencia política inmediata y de gran relevancia: el PP ya no necesita a Vox para alcanzar la mayoría. A los populares, con 21 diputados, les basta ahora con el apoyo de los dos exmiembros de Vox para sacar adelante sus proyectos en la Asamblea Regional, ya que la mayoría absoluta se sitúa en 23 escaños.

En una publicación en su cuenta de X, Martínez ha denunciado la situación interna del partido. "Nos encontramos con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan", ha sentenciado.

Expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan" Virginia Martínez Diputada regional Grupo Mixto

La diputada, que ganó notoriedad el pasado diciembre al acudir a la cámara autonómica cubierta con un burka para pedir su prohibición, materializa así su ruptura definitiva con la dirección del partido.