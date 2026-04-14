El tesoro recuperado de Mallorca: el Consell trae de Londres un mapa único del siglo XV

Mallorca recupera una de las piezas más brillantes de su pasado. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto a la vicepresidenta y consejera de Cultura, Antònia Roca, ha formalizado en Londres la adquisición de la Carta Portulana de Pere Rossell (1447). Este documento, una obra maestra de la cartografía medieval, ha permanecido más de 40 años en manos de coleccionistas privados en Estados Unidos y ahora, casi seis siglos después de su creación, vuelve a su lugar de origen para formar parte del patrimonio público.

Un hito histórico para el patrimonio balear

La operación se ha cerrado en la prestigiosa casa Sotheby’s, donde la comitiva mallorquina fue recibida por David Goldthorpe, responsable de manuscritos de la firma. La compra se considera una "inversión estratégica" que evita que este legado desaparezca en el mercado privado.

El presidente Llorenç Galmés ha subrayado la relevancia de este regreso "hoy es un día histórico porque hacemos efectiva la compra de este documento tan importante que no podíamos dejar perder y que debía retornar a la isla de Mallorca".

Para Galmés, esta adquisición demuestra la apuesta del Consell por "conservar, estudiar y, sobre todo, difundir aquello que nos identifica como pueblo y que nos hace únicos en el mundo".

¿Qué es la Carta Portulana de Pere Rossell?

Datada en 1447, esta carta es la obra más antigua que se conoce de Pere Rossell (Petrus Roselli), máximo exponente de la Escuela Cartográfica Mallorquina. El documento es una herramienta de navegación de gran formato, elaborada sobre vitela y escrita en latín y catalán.

Lo que más sorprende a los expertos es su increíble nivel de detalle. El mapa incluye cientos de topónimos del Mediterráneo trazados con caligrafía gótica en tintas negra y roja. Según ha destacado el presidente Galmés, es "asombroso cómo en el siglo XV se pudo elaborar un documento tan importante y preciso, que demostraba todas las peculiaridades del mar Mediterráneo".

CIM



Cita con la historia en el Museu de Mallorca

Los ciudadanos no tendrán que esperar mucho para ver esta joya de cerca. El Consell ha confirmado que la carta viajará a la isla la próxima semana y, tras los protocolos pertinentes de conservación, será la pieza estrella de una exposición temporal.

"Nuestra intención es que a partir del mes de junio, en el Museu de Mallorca, se ponga a disposición de todos los mallorquines y visitantes para que puedan apreciar este documento de gran valor histórico", ha anunciado Galmés. La incorporación de la carta al museo permitirá no solo su protección definitiva, sino también su uso como herramienta educativa para las generaciones presentes y futuras.

La pieza ha pasado los últimos cuarenta años en la colección de los bibliófilos Cindy y Jay Pritzker. Desde Sotheby’s han celebrado el destino final de la obra: «No podríamos haber deseado un mejor destino... ahora traza su regreso a Mallorca, donde podrá ser disfrutada por las generaciones venideras». Con esta compra, la isla refuerza su posición como referente mundial en la historia de la cartografía medieval.