Juan Carlos García, entrenador de Enzo Giménez: 'Tiene magia, desde Marta González no he visto otro talento similar'

El kickboxing español tiene una nueva promesa de solo 7 años, y está en Segovia: se llama Enzo Jiménez y viene de conquistar tres medallas en su última competición europea en Ámsterdam. Sin embargo, su entrenador, Juan Carlos García de Andrés, insiste en que la prioridad es otra: "Él tiene primero que ir a disfrutar". Para el técnico, el viaje y la experiencia están por encima del resultado, aunque los éxitos no dejen de llegar.

Primero la persona, después el deportista

Juan Carlos, que viene del mundo de la educación, busca un equilibrio entre cuerpo y mente para sus deportistas. "Les obligo a estudiar, para mí no es negociable", afirma el entrenador. Esta filosofía integral es clave para gestionar el talento de Enzo, a quien considera "una gran promesa", pero a quien no quiere "quemar".

Enzo se mira en el espejo de Sergio y Marta, campeones mundiales de su misma escuela. Su carisma le ha llevado incluso a entrenar con dos números uno del mundo, que pidieron estar en su esquina durante una competición. "Para Enzo fue cumplir un sueño, es como si alguien se pone a jugar con Messi o con Cristiano Ronaldo", explica García de Andrés.

Un talento con magia

El entrenador no duda en calificar a su pupilo como un niño con un don especial. "Tiene magia", asegura, y añade: "Desde Marta González, no he visto otro talento similar". La madurez y diversión del pequeño, combinadas con su pasión por entrenar, refuerzan esta visión.

Tiene magia, desde Marta González no he visto otro talento similar"

El técnico les inculca que "la medalla, al día siguiente de ganarla, la guardas en un armario y sigues entrenando con la misma pasión". Según el preparador, las medallas se ganan en el entreno y, como él mismo dice, "a la competición se va a recogerlas".

A la competición se va a recogerlas"

Con la vista puesta en el futuro, García de Andrés siente el peso de guiar a una futura estrella. "Es una grandísima responsabilidad que vivo día a día con ilusión", confiesa. La Federación Española ya se ha fijado en Enzo para futuras citas internacionales, aunque su categoría 'children' todavía no computa en los medalleros oficiales.