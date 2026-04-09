La Universidad de Jaén se sitúa a la vanguardia de la sostenibilidad universitaria en Iberoamérica

La Universidad de Jaén (UJA) ha sido reconocida como un referente en cuidado ambiental y responsabilidad social al obtener el Sello de Compromiso de MetaRed S. Esta certificación avala su buen hacer, claridad y alto nivel en la gestión de sus indicadores de desarrollo sostenible.

Este galardón responde a la destacada intervención de la entidad en el proyecto 'Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas', clave para evaluar la aplicación de la Agenda 2030. Tras la baremación, la UJA se ha situado como una de las 13 universidades españolas distinguidas dentro del grupo de instituciones iberoamericanas premiadas.

Carlos Cid La institución jiennense es galardonada con el Sello de Compromiso de MetaRed S por su destacada implantación de las políticas de la Agenda 2030

El reconocimiento fue entregado durante el III Encuentro Nacional de MetaRed S España, un foro acogido por la propia Universidad de Jaén que congregó a las principales figuras de sostenibilidad de las universidades del país. El premio fue recogido por el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo Álvarez, y por el director del Secretariado de Sostenibilidad, Luis Nieto Albert.

Impulso a las políticas ambientales y sociales

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, Juan de Dios Carazo, ha valorado este hito como un impulso a las políticas de los campus. "Para la Universidad de Jaén, recibir este Sello de Compromiso supone un espaldarazo a nuestra estrategia institucional y al esfuerzo transversal desarrollado por toda nuestra comunidad universitaria. Demuestra que estamos integrando la Agenda 2030 en el corazón de nuestra gobernanza y nos sitúa en la vanguardia iberoamericana de la sostenibilidad", declara Carazo.

Demuestra que estamos integrando la Agenda 2030 en el corazón de nuestra gobernanza" Juan de Dios Carazo Vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable

Por su parte, el director del Secretariado de Sostenibilidad, Luis Nieto Albert, ha subrayado el valor del trabajo en red. "Este reconocimiento refleja la importancia de medir nuestro impacto real y someternos a los más altos estándares internacionales de evaluación. Además, formar parte activa de MetaRed S favorece la transferencia de conocimientos y nos dota de mejores herramientas para encarar los retos climáticos y sociales del futuro", afirma Nieto Albert.

Este reconocimiento refleja la importancia de medir nuestro impacto real" Luis Nieto Albert Director del Secretariado de Sostenibilidad

Encuentro Nacional de MetaRed S España

La entrega de esta distinción puso el broche de oro al congreso, que fue inaugurado por el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz Reyes. En él se analizó cómo las instituciones deben actuar como motores para la economía circular, la mitigación de emisiones y la justicia social.

Bajo la premisa del trabajo cooperativo entre campus, la cita se ha erigido como un pilar para agilizar el paso hacia sistemas de gestión más responsables. MetaRed S es una red global formada por universidades iberoamericanas que promueve la sostenibilidad con el respaldo de la Fundación Universia.