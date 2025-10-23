Miguel Lechuga desvela los pilares para "caminar en mayúsculas" por la vida
El autor reflexiona sobre las bases que sostienen una existencia plena, contraponiendo valores como la familia o la fe a la búsqueda efímera del dinero o el poder
En su última reflexión, titulada CAMINAR EN MAYÚSCULAS, Miguel Lechuga plantea una pregunta fundamental: "¿Cuáles son los pilares de tu vida?". El autor se adentra en las columnas que sostienen a una persona en el mundo, marcando una clara diferencia entre las respuestas más comunes y su propia visión.
Lechuga apunta que, si se preguntara en la calle, muchos señalarían pilares como el sexo, el dinero y el poder. Sin embargo, él prefiere enfocarse en otros valores que considera realmente importantes para construir una vida sólida y con sentido.
Más allá del dinero y el poder
Para el autor, algunos de los pilares fundamentales en el día a día son la familia, los amigos, el trabajo y la salud. A estos se suman tener un proyecto de vida claro, cultivar las emociones positivas y practicar tanto la gratitud como la capacidad de perdonar y ser perdonado.
A veces nos dejamos llevar por valores que nos procuran momentos efímeros de gozo y placer"
En su escrito, Lechuga advierte sobre la tentación de ciertas búsquedas superficiales. "A veces nos dejamos llevar por valores que nos procuran momentos efímeros de gozo y placer", señala, contraponiéndolos a un enfoque vital más profundo y duradero.
La base de la vida cristiana
Estas columnas, explica, se sustentan a su vez en otros tres pilares que sostienen su vida cristiana: la fe, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Según describe, la fe es necesaria "para confiar más en Dios", la oración "para estar más cerca de él" y su palabra "para discernir la verdad".
Prefiero esforzarme en interiorizar los valores del evangelio que me permiten gozar de una vida plena y feliz"
Finalmente, el autor concluye con una firme declaración de intenciones. "Prefiero esforzarme en interiorizar los valores del evangelio que me permiten gozar de una vida plena y feliz", afirma, eligiendo un camino basado en principios trascendentes frente a satisfacciones pasajeras.
