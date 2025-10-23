COPE
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

Miguel Lechuga desvela los pilares para "caminar en mayúsculas" por la vida

El autor reflexiona sobre las bases que sostienen una existencia plena, contraponiendo valores como la familia o la fe a la búsqueda efímera del dinero o el poder

CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 23 OCT 2025 |
Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura2:01 min escucha

En su última reflexión, titulada CAMINAR EN MAYÚSCULAS, Miguel Lechuga plantea una pregunta fundamental: "¿Cuáles son los pilares de tu vida?". El autor se adentra en las columnas que sostienen a una persona en el mundo, marcando una clara diferencia entre las respuestas más comunes y su propia visión.

Lechuga apunta que, si se preguntara en la calle, muchos señalarían pilares como el sexo, el dinero y el poder. Sin embargo, él prefiere enfocarse en otros valores que considera realmente importantes para construir una vida sólida y con sentido.

Más allá del dinero y el poder

Para el autor, algunos de los pilares fundamentales en el día a día son la familia, los amigos, el trabajo y la salud. A estos se suman tener un proyecto de vida claro, cultivar las emociones positivas y practicar tanto la gratitud como la capacidad de perdonar y ser perdonado.

A veces nos dejamos llevar por valores que nos procuran momentos efímeros de gozo y placer"

Miguel Lechuga

Columnista de COPE Jaén

En su escrito, Lechuga advierte sobre la tentación de ciertas búsquedas superficiales. "A veces nos dejamos llevar por valores que nos procuran momentos efímeros de gozo y placer", señala, contraponiéndolos a un enfoque vital más profundo y duradero.

La base de la vida cristiana

Estas columnas, explica, se sustentan a su vez en otros tres pilares que sostienen su vida cristiana: la fe, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Según describe, la fe es necesaria "para confiar más en Dios", la oración "para estar más cerca de él" y su palabra "para discernir la verdad".

Prefiero esforzarme en interiorizar los valores del evangelio que me permiten gozar de una vida plena y feliz"

Miguel Lechuga

Columnista de COPE Jaén

Finalmente, el autor concluye con una firme declaración de intenciones. "Prefiero esforzarme en interiorizar los valores del evangelio que me permiten gozar de una vida plena y feliz", afirma, eligiendo un camino basado en principios trascendentes frente a satisfacciones pasajeras.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

