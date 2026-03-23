La Feria de los Pueblos de Jaén se consagra con una afluencia masiva de 25.000 visitantes

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha calificado de éxito rotundo la última edición de la Feria de los Pueblos

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha calificado de éxito rotundo la última edición de la Feria de los Pueblos, que cerró sus puertas el pasado domingo. Según ha destacado Reyes, “en general, han sido cerca de 25.000 personas de todos los puntos de la provincia las que han disfrutado en estas jornadas de todo lo que atesora esta provincia, así como de la riqueza y singularidad de sus municipios”.

El evento, que ha contado con más de 220 actividades gratuitas y 250 expositores, “contribuye a reforzar el orgullo de los jiennenses y a visibilizar las múltiples razones que hacen de esta provincia un lugar del que sentirse profundamente orgulloso”, ha añadido el presidente.

Contribuye a reforzar el orgullo de los jiennenses y a visibilizar las múltiples razones que hacen de esta provincia un lugar del que sentirse profundamente orgulloso"

Un programa diverso y participativo

Reyes también ha subrayado el notable dinamismo que ha caracterizado a la feria. Ha señalado que “los estands de Degusta Jaén han llegado a agotar sus productos en algunos casos, la zona gastronómica ha registrado una afluencia constante y muy significativa a lo largo de todas las jornadas, y el escenario principal ha acogido actuaciones que han congregado a un elevado número de espectadores”.

Los estands de Degusta Jaén han llegado a agotar sus productos en algunos casos"

El sábado se consolidó como el día de mayor participación, coincidiendo con iniciativas como el Festival del Cordero Segureño y varios showcookings en los que se repartieron más de 800 raciones de degustaciones gratuitas. El Concurso de Pintura Rápida y las actuaciones itinerantes también animaron una jornada que Reyes describió como un “ambiente vivo, participativo y de gran atractivo para visitantes de todas las edades”.

El cambio climático como eje central

La edición de este año ha girado en torno al cambio climático. En este marco, la Diputación de Jaén ha organizado una jornada para analizar sus consecuencias en los municipios, además de dedicarle una exposición, un vídeo y varios talleres sobre economía circular.

La gastronomía sostenible de los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y de Sierra Mágina también ha tenido su espacio, mostrando la riqueza culinaria vinculada al entorno.

Cultura, ciencia y gastronomía

La oferta de la feria ha incluido exposiciones sobre las vías verdes de la provincia, el Plan Urgente de Infraestructuras Hidraúlicas o un planetario elaborado a ganchillo por el proyecto ‘Enganchadas en un hilo’. La Universidad de Jaén ha aportado actividades de divulgación científica, mientras que los ayuntamientos han ofrecido desde demostraciones de artesanía hasta pasacalles y actuaciones musicales.

La gastronomía ha sido uno de los grandes protagonistas, con el mercado de productos agroalimentarios Degusta Jaén y el Festival de Cordero Segureño como platos fuertes. Los visitantes también han podido disfrutar de degustaciones de productos locales como dulces típicos, aceites, patés o quesos a lo largo de las cuatro jornadas.