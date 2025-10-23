Guillermo del Toro resucita a Frankenstein en una cartelera llena de contrastes

Como cada semana, el espacio Plano Corto de cope.es/jaen se convierte en la guía esencial para los amantes del cine en la provincia. Nuestro crítico cinematográfico Ernesto Medina ha desgranado la cartelera de los Multicines La Loma, adelantando los estrenos y ofreciendo sus recomendaciones clave para este fin de semana.

El podio del fin de semana

Medina ha destacado tres películas por encima del resto. Vuelve a recomendar La Cena, una comedia sobre la posguerra, y celebra el reestreno de Los Domingos, la cinta ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián sobre una joven que quiere ser monja.

Yo pondría en el pódium de este fin de semana a Los domingos, La cena y Frankenstein" Ernesto Medina

La joya de la corona de los estrenos es, sin duda, Frankenstein de Guillermo del Toro. El crítico ha elogiado el sello personal del director, de quien dice que es posible reconocer su estilo en apenas un minuto de metraje. A pesar de que es una producción de Netflix y se estrenará en la plataforma en noviembre, Medina insiste en que "merece la pena" verla en pantalla grande.

Ve un minuto y puedes reconocer una película suya" Ernesto Medina

Otras novedades y despedidas

Para los aficionados a la comedia española, llega Pequeños Calvarios, un filme de humor negro que supone el debut de Javier Polo Andía. En el género de terror, se estrena Black Phone 2, una secuela que recupera a Ethan Hawke pero que, según Medina, llega "con críticas dispares".

Estos nuevos títulos llegan para ocupar el hueco que dejan otras producciones. Se despiden de la cartelera películas como El Cautivo, la cinta de Amenábar, y el filme de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, dos obras que en su momento no convencieron al crítico de "Plano Corto".