Cristóbal Gallego rememora la alianza clave entre la radio y el campo que modernizó Jaén

En el marco del 60 aniversario de COPE Jaén, una de las voces más autorizadas del sector oleícola jiennense, Cristóbal Gallego, actual presidente de Jaencoop, ha recordado su estrecha relación con la emisora. Una historia compartida que se remonta a los inicios de su carrera y que ha sido fundamental para el desarrollo y la modernización del sector agrario en la provincia.

Los inicios de una colaboración histórica

La vinculación de Gallego con la radio comenzó tras finalizar sus estudios de ingeniería técnico agrícola y entrar a trabajar como técnico en Asaja. En aquellos años, marcados por "la verdadera revolución de la política agraria comunitaria", COPE Jaén identificó la necesidad de acercar estos cambios a los profesionales del campo. "Empezaron a identificar que realmente había un sector pujante", ha señalado Gallego.

Gracias a la agricultura, gracias al olivar, gracias a la ganadería, Jaén está como está y no como otras zonas de España que se están despoblando"

Fue entonces cuando Fernando García, de COPE, contactó con él para crear un programa que sirviera como "herramienta para esos agricultores y ganaderos de la provincia". Un proyecto que contó con el patrocinio de Caja Rural y que se convirtió en un pilar informativo. Para Gallego, el sector primario es la base que sostiene la provincia: "Gracias a la agricultura, gracias al olivar, gracias a la ganadería, yo creo que Jaén está como está y no como otras zonas que hay por desgracia en España, que la estamos viendo que se se están despoblando".

Un hito: el cupo lácteo

Uno de los grandes logros de aquella colaboración fue la gestión del cupo lácteo. Muchos ganaderos que vendían de manera directa no estaban censados y corrían el riesgo de quedarse fuera del sistema. "Empezamos a hacer un trabajo, Fernando nos ayudaba con la COPE para poder transmitir la información", ha explicado. Esta "labor conjunta" consiguió que "hasta el último ganadero tuviera cupo lácteo", un hito que demuestra la eficacia de la unión entre el asociacionismo agrario y los medios de comunicación.

La COPE ha entendido que tenía que llegar hasta el último rincón de Jaén"

Gallego también ha alabado el compromiso de la emisora por expandir su señal. "Yo soy de Villacarrillo, allí no se escuchaba la COPE", ha recordado. Sin embargo, la cadena realizó un "esfuerzo importante en poner medios" para asegurar su alcance. "La COPE ha entendido que tenía que llegar hasta el último rincón de Jaén", ha afirmado, reconociendo la labor de la emisora para que los agricultores y ganaderos "tengan la información de actualidad".

Del cooperativismo al regadío

Su carrera continuó en la cooperativa del Pilar, donde entró en el consejo rector de la mano de su entonces presidente, José María Pastor. Siendo el miembro más joven, al poco tiempo le propusieron asumir la presidencia, cargo que ostenta desde hace veinte años. Desde allí, y junto a figuras como Miguel Pastor Muñoz Cubo, impulsó proyectos clave para el olivar, como la modernización del regadío para "usar de manera eficiente el agua".

Una vez más, la radio jugó un papel crucial como "correa de transmisión" para difundir estas innovaciones, en programas también apoyados por Caja Rural. Esta trayectoria culminó en la creación de grandes estructuras cooperativas como Jaencoop, un referente del sector a nivel internacional.