Cooperativas Agroalimentarias pone deberes a COPE Jaén: "Seguir con la visión de servicio"

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, seguimos celebrando nuestra trayectoria junto a las entidades que han marcado la historia de la provincia. Una de ellas es Cooperativas Agroalimentarias de Jaén, cuyo representante, Antonio Guzmán, ha destacado la alianza entre la radio y un sector estratégico que es motor de empleo y referencia mundial en la producción de aceite de oliva. Guzmán ha felicitado a la cadena por su aniversario, agradeciendo su labor por "estar siempre al pie del cañón, pero con toda la sociedad, y en particular con el campo y el cooperativismo jienense".

Guzmán ha recordado su propia historia profesional, muy ligada a COPE Jaén desde sus inicios. Ha subrayado que la emisora siempre se ha involucrado con el sector, no solo como difusora de noticias, sino también como receptora de sus necesidades. "Cada vez que hemos planteado una necesidad, cada vez que hemos querido transmitir algo concreto, hemos necesitado apoyo, la COPE ha estado en esos 60 años", ha afirmado, señalando que esa es una de las grandes fortalezas de la cadena: "haber sabido estar, de seguir estando, apoyando al sector".

Los deberes para el futuro

Preguntado por los deberes que Cooperativas Agroalimentarias pone a COPE Jaén para el futuro, Guzmán ha sido claro: "los deberes yo se los pondría muy fáciles, es decir, seguir así, seguir con esa visión de servicio". Ha insistido en la importancia de mantener el apoyo al sector agroalimentario y a las cooperativas como "elemento vertebrador del territorio jienense", animando a la emisora a continuar en esa línea e incluso a reforzarla si es posible.

Seguir así, seguir con esa visión de servicio"

El cooperativismo como pilar de la provincia

El representante de Cooperativas Agroalimentarias también ha reivindicado el papel fundamental de estas entidades en la provincia. "Las cooperativas somos, dejando a un lado el ayuntamiento, la entidad que estamos presentes en todos los territorios de la provincia", ha explicado Guzmán. Según Guzmán, su papel social es clave, ya que gran parte de las familias de los pueblos dependen de la cooperativa y de los servicios que esta aporta. Actualmente, trabajan en "proyectos estratégicos para apoyar más el cooperativismo y, sobre todo, el futuro del sector agroalimentario de la provincia".