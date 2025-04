La insólita reacción del Papa Francisco cuando una vecina de Huelva le entregó una estampa de la Virgen del Rocío: "No se apure"

En un día marcado por la tristeza para millones de fieles en todo el mundo, la figura del Papa Francisco vuelve a hacerse presente en redes sociales a través de un vídeo lleno de ternura, fe y un toque de humor andaluz. El pontífice argentino, fallecido este lunes a los 88 años, protagonizó durante su vida pública innumerables momentos cercanos y espontáneos. Uno de ellos, que ha vuelto a viralizarse este 21 de abril en TikTok, tiene como protagonistas a dos mujeres de Huelva y a la Virgen del Rocío.

Durante una audiencia general en el Vaticano, previa a la Romería del Rocío 2024, estas dos devotas onubenses lograron saludar al Papa. Con evidente emoción, le entregaron una estampa de la Blanca Paloma, y una de ellas, con lágrimas en los ojos, le expresó su anhelo cumplido: “Venimos de Huelva y no me quería morir sin verlo”. La respuesta de Francisco, fiel a su estilo natural y cercano, sorprendió a todos: “No se apure, dentro de diez años vuelva”.

La Virgen del Rocío, en el santuario de Almonte

Este breve pero emotivo intercambio, captado por un teléfono móvil y compartido a través de TikTok, ha tocado la fibra de miles de personas, especialmente hoy, cuando la Iglesia despide al 266º Sucesor de Pedro. El vídeo se ha convertido en un homenaje viral al carácter humano y accesible que siempre distinguió a Jorge Mario Bergoglio, el “Papa del fin del mundo”, como él mismo se definió al ser elegido en 2013.

Una despedida que conmueve al mundo

El Papa Francisco falleció a las 7:35 horas de este lunes, tal y como ha informado la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Lo hacía pocas horas después de su última aparición pública en la Plaza de San Pedro, saludando a miles de fieles desde el papamóvil durante el Domingo de Resurrección. Su muerte marca el fin de un pontificado de doce años lleno de gestos históricos, como la Bendición Urbi et Orbi en plena pandemia, o su firme defensa de los más vulnerables.

Stefano Spaziani El Papa Francisco en su última aparición pública

La Santa Sede ha recordado su legado como “una vida dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia” y su firme convicción de que “toda vida es preciosa”. Su mensaje de acogida, paz y fraternidad resonó durante todo su pontificado, como quedó plasmado en sus encíclicas Laudato Si’ y Fratelli tutti.

El Papa que también habló con Huelva

La escena vivida con las mujeres onubenses resume de forma perfecta el legado humano de Francisco: humildad, cercanía y una gran capacidad para transmitir consuelo con una sonrisa. En medio del dolor por su pérdida, estos gestos reviven la esperanza y la alegría de un Papa que supo tocar corazones en cada rincón del mundo, incluso en Huelva, incluso con una estampa del Rocío.

La viralidad del momento ha convertido este encuentro en un homenaje espontáneo y popular al Papa. Muchos usuarios han compartido el vídeo como símbolo de lo que representó su figura: un líder espiritual que nunca dejó de ser humano. Desde las colinas del Vaticano hasta las marismas de Doñana, su eco sigue vivo.