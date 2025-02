Tu empresa necesita SEO y quizá no lo sepas. Te lo explicamos.

Según apunta un informe del Departamento de Investigación de Statista, en 2024, las empresas en Estados Unidos destinaron un 12,1% de su presupuesto a marketing en redes sociales, con expectativas de que esta cifra creciera al 19% en los próximos cinco años. No obstante y pese a ello, el SEO continúa representando un gran protagonismo en la captación de clientes tanto a nivel local como nacional, asegurando que cualquier empresa sea visible y se posicione estratégicamente en las búsquedas. Mientras las redes sociales crecen, el SEO sigue siendo una herramienta esencial para atraer clientes de manera constante, al estar presente en el momento exacto en que inician su búsqueda de soluciones en línea.

El SEO es fundamental para que tu negocio no pase desapercibido. Sea a nivel local o nacional, se trata de instalarte con inteligencia al inicio de cada viaje de compra, convirtiéndote en la primera apuesta del usuario y guiándole a través de tu embudo de ventas.

¿Pero, estás listo para atraer clientes de manera constante con SEO?

No se trata solo de aparecer en los primeros resultados de búsqueda, sino de construir una presencia sólida que atraiga a tus clientes ideales de forma orgánica. Cada ajuste que realizas en tu estrategia de SEO te acerca un paso más a convertir tu sitio web en un imán para nuevos negocios, tanto en tu comunidad local como a nivel nacional.

Por tanto, si aún no has comenzado a optimizar tu presencia en línea, ahora es el momento perfecto para hacerlo. ¿Por qué depender solo de las redes sociales si puedes asegurarte de que te encuentres en las búsquedas cuando realmente te necesiten?

Todo lo que el SEO puede hacer por tu empresa

No tendrás que preocuparte por los cambios constantes de algoritmos en las redes sociales o por pagar por anuncios todo el tiempo. Si trabajas bien tu SEO, los resultados se mantienen y se multiplican de manera orgánica. Y lo más importante de todo esto es que, al final, conseguirás atraer el tráfico adecuado: personas que ya están buscando lo que ofreces.

El SEO ayuda a cualquier negocio, sin importar su tamaño

Es del todo normal que, si tienes una pequeña empresa a nivel local, te resulte difícil competir con gigantes como Amazon. De ahí, que muchos negocios piensen que no pueden aprovechar los beneficios del SEO. Sin embargo, en lugar de competir con grandes empresas, deberías pensar en posicionarte con palabras clave que ellas no están utilizando. Identifica los términos adecuados para tus productos que tus competidores grandes no dominan, utilizándolos en tu estrategia de SEO. Si te resulta difícil, debes saber que agencias como FCSEO, te ayudarán a analizar las palabras que deberías usar.

De todas formas, para que vayas tomando nota, a continuación te adelantamos algunas tácticas para puedes poner en marcha desde ya.

Contenido útil, pero también creativo y original

Recuerda que no se trata de escribir en un blog o publicar en redes sociales, además debes optimizar cada página de tu sitio web con información que realmente aporte algo a los usuarios y que sea tuya y genuina.

Por ejemplo, no cometas el error de usar la descripción del fabricante para referir cómo es un producto. Es una gran metedura de pata para el SEO, ya que los buscadores priorizan un solo sitio cuando se trata de contenido duplicado. Por ello, lo ideal es crear una descripción propia con la que resaltar los beneficios del producto. De esta manera, tendrás la oportunidad de que los buscadores reconozcan más tu información mejorando la visibilidad de tu página.

Emplea títulos relacionados con lo que ofreces

Los bots priorizan los títulos de las páginas web para posicionarlas en los buscadores. De ahí la necesidad de que estén relacionados con tus publicaciones e incluyan las keywords adecuadas. Igualmente, es preciso que un buen título sea atractivo para los usuarios y consiga incentivar los clics. Según las reglas del SEO, no tiene que superar los 60 caracteres e incluir al menos una keyword.

Da rienda suelta a los enlaces

El uso de enlaces es Ley para el SEO. Por una parte, los enlaces internos mantienen a los usuarios navegando por tu sitio, mientras que los enlaces externos, hacia fuentes confiables, mejoran el reconocimiento y posicionamiento. Igual de importante es que tu site también esté enlazado por otras personas. Sin embargo, para que esto mejore el SEO, los enlaces deben ser orgánico y tu contenido tendrá que aportar un valor real a los usuarios.

No pierdas de vista los dispositivos móviles

Toda agencia de posicionamiento SEO que se precie, te hará saber la transcendencia de que tu sitio web cargue rápido y se vea bien en diferentes dispositivos, adaptándose tanto a pantallas de ordenador como a las de teléfonos móviles, en formato horizontal y vertical.

Ten en cuenta que son cada vez más los usuarios que utilizan móviles o tabletas para navegar por el ciberespacio.

Para que lo veas más claro, si los usuarios se interesan por los juegos de casino onine y quieren buscar desde su móvil, pero la plataforma no se adapta bien a la pantalla vertical ni permite un acceso fácil a sus funciones, lo más probable es que abandonen el sitio a la caza de nuevas expectativas. ¡Piénsalo!

En definitiva, el posicionamiento SEO es una de las formas más rentables de captar clientes, tanto a nivel local como nacional. A diferencia de la publicidad pagada, donde se deja de recibir tráfico en cuanto se suspende la inversión, el SEO trabaja a largo plazo, permitiéndote atraer clientes de manera constante sin costos recurrentes por clic.

Si tienes un negocio local, el SEO te ayuda a destacar en las búsquedas cercanas, logrando que más consumidores localicen tu empresa cuando necesiten tus productos o servicios. Y si tu objetivo es llegar a todo el país, una estrategia SEO bien estructurada te posibilitará competir en un mercado más amplio y posicionarte por términos clave que den lugar a tráfico de calidad.

En ambos casos siempre sales ganando. El SEO es la mejor apuesta de presente y de futuro, sobre todo, porque los usuarios confían más en los resultados orgánicos que en los anuncios.