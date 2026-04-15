Cómo elegir cursos sanitarios válidos para la bolsa de empleo

No todos los cursos sanitarios puntúan en la bolsa de empleo del Sistema Nacional de Salud. Por ello, elegir e iniciar una formación sin verificar su acreditación oficial es uno de los errores más frecuentes entre los profesionales sanitarios que compiten por un puesto en la sanidad pública. Para evitar estas situaciones, hemos preparado esta guía que explica qué cursos cuentan, cuánto puntúan, qué debe incluir un certificado válido y cómo elegir el centro de formación adecuado para mejorar la posición en el baremo.

Aspectos que no son nada baladíes. En una lista de aspirantes a una bolsa sanitaria con miles de candidatos, 1,5 puntos es la diferencia entre recibir una llamada de trabajo o seguir esperando durante meses. Un margen que, aparentemente pequeño, equivale a tres cursos de cinco créditos cada uno. Cursos que cualquier profesional puede completar online, en su tiempo libre, con una inversión razonable como los cursos de salud en INESALUD .

En este sentido, cabe destacar que la realización de cursos sanitarios válidos para la bolsa de empleo nunca ha sido tan accesible (y asequible) como en la actualidad. ¿Por qué? Porque la formación sanitaria online ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo también está ligado a una mayor confusión.

Hay cursos de todo tipo, a todos los precios y con denominaciones muy similares. Pero no todos tienen la acreditación oficial que los convierte en méritos computables en el baremo de la bolsa. Muchos profesionales descubren este detalle demasiado tarde, después de haber invertido tiempo y dinero en formación que no les suma ni un solo punto.

Qué son los créditos CFC y por qué son los que realmente cuentan

Los Créditos de Formación Continuada (CFC) son el sistema oficial de acreditación de cursos de actualización profesional para el personal sanitario. Los emite la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, y su validez se extiende a todo el territorio nacional: un curso acreditado en Cataluña computará igualmente en Andalucía, en Castilla y León o en cualquier otra comunidad autónoma.

Su propósito es doble. Por un lado, garantizar que la formación sanitaria continua tiene un nivel mínimo de calidad contrastado. Por otro lado, proporcionar a los profesionales un sistema objetivo de acumulación de méritos que las bolsas de empleo público reconocen en su baremo.

Lo que los CFC no son, conviene aclararlo, es un título oficial. Completar un curso acreditado no equivale a obtener una titulación académica, pero sí tiene valoración oficial reconocida por los organismos sanitarios públicos a efectos de concurso de méritos. Y esa valoración, cuando se acumula, suma dentro de las bolsas de empleo público.

Cuánto puntúan en el baremo

Las bolsas de empleo sanitario ordenan a los candidatos mediante un baremo de méritos que suma puntos por tres vías principales: experiencia laboral previa, formación académica y cursos acreditados. Es en este tercer apartado donde los CFC entran en juego.

La equivalencia orientativa es de 0,1 puntos por cada crédito CFC, aunque el valor exacto varía según la comunidad autónoma y la convocatoria específica. Otro dato relevante a tener en cuenta es que los créditos CFC no caducan.

Una vez obtenidos, son válidos de forma indefinida, aunque algunas convocatorias establecen límites de antigüedad para determinados méritos. La acumulación progresiva, curso a curso, es una de las estrategias más eficaces para mejorar la posición en la bolsa a medio plazo.

Cómo verificar que un curso realmente vale para la bolsa

Este es el punto donde más errores se cometen. Antes de matricularse en cualquier curso de formación sanitaria, conviene verificar que cumple los requisitos que lo hacen computable como mérito oficial. Para ello, habrá que tener en cuenta que:

El curso debe estar acreditado por la Comisión de Formación Continuada del SNS o por el organismo competente de la comunidad autónoma correspondiente.

El certificado que emite el centro debe incluir: nombre exacto del curso, entidad acreditadora oficial, número de créditos CFC asignados, fecha de emisión y nombre completo del alumno.

Si falta cualquiera de esos datos, el certificado no tiene validez como mérito oficial en la bolsa, independientemente del contenido del curso o del prestigio del centro. Además, cabe recordar que la acreditación no la otorga el centro de formación por su cuenta, ya que es evaluada por órganos colegiados formados por representantes del sistema sanitario, colegios profesionales, sociedades científicas y universidades.

A pesar de ello, el centro de formación escogido tiene mucha importancia. A la hora de hacerlo, es recomendable seguir los siguientes criterios de elección:

Los docentes deben ser profesionales en activo en el sector sanitario.

La metodología online con campus virtual propio permite compaginar el estudio con la actividad laboral, algo fundamental para profesionales que trabajan a turnos o con horarios irregulares.

El catálogo debe ser amplio y especializado por categoría profesional.

Los certificados deben estar disponibles desde el momento de finalización del curso, sin esperas innecesarias que puedan hacer perder un plazo de actualización de méritos en la bolsa.

Si quieres una formación de calidad con la que sumar puntos para la bolsa de empleo público, los cursos de salud en INESALUD cubren un amplio espectro de especialidades: Enfermería, Fisioterapia, TCAE, Farmacia, Medicina, Nutrición y otras. Un catálogo diseñado específicamente para profesionales que quieren mejorar su posición en la bolsa de empleo del SNS.

Una inversión en formación que, además de los puntos, tiene valor en sí misma al servir para actualizar conocimientos, mejorar la práctica clínica y abrir puertas a nuevas especialidades. Si además suma puntos en el baremo, como los de INESALUD, mucho mejor: una razón adicional para elegir bien desde el principio.