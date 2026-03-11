La Cuaresma de Huelva se reivindica con una explosión de actos culturales y formativos

La Cuaresma en Huelva ha desplegado una agenda repleta de actos y cultos, llenando los días de citas de gran interés para los cofrades. Así lo ha destacado el David Martín Bernal en su editorial en el programa Placeta de Semana Santa de COPE Huelva, donde ha puesto en valor la avalancha de propuestas que invitan a la oración y al aprendizaje. Desde vía crucis que llenan las calles de recogimiento hasta conciertos de marchas procesionales, la oferta cultural y espiritual se ha multiplicado en la antesala de la Semana Santa.

Formación y raíz cofrade

Numerosos ponentes, tanto locales como foráneos, están impartiendo charlas y conferencias sobre la historicidad de la Semana Santa onubense y su evolución. Estos encuentros formativos permiten profundizar en el crecimiento patrimonial de alta calidad que están experimentando algunas cofradías. Se trata de una oportunidad para que los cofrades onubenses puedan seguir aprendiendo sobre su historia y sus tradiciones.

Pese a la riqueza de la programación, la coincidencia de fechas en algunas ocasiones supone un desafío, como la que se presenta este mismo fin de semana. En una misma jornada coinciden el encuentro entre los pregoneros de 2025 y 2026, la presentación del cartel de Cristo de la Veracruz y el acto cuaresmal de la Hermandad del Rocío de Huelva. "Confío en que haya público para todo", ha expresado Martín Bernal, quien ha añadido que "tenemos dónde elegir, no nos podemos quejar".

El sentido de la tradición

Sin formación, todo perdería su sentido"

El comunicador ha defendido la importancia capital de estos actos, que "fundamentan nuestra existencia y nuestro desarrollo". Ha señalado que sin ellos, las celebraciones se vaciarían de contenido y ha afirmado de manera contundente: "Sin formación, todo perdería su sentido". Por ello, ha subrayado que estos cultos son la base sobre la que se han construido incluso los ensayos multitudinarios que hoy viven las cuadrillas.

Buscando nuestra raíz para seguir creciendo con el criterio y la cordura que merecemos"

Finalmente, David Martín Bernal ha lanzado una invitación a todos los cofrades para "aprovechar estos días de preparación para seguir aprendiendo y formándonos sobre lo que somos y a dónde debemos ir". La clave, ha concluido, es seguir "buscando nuestra raíz para seguir creciendo con el criterio y la cordura que merecemos". Un llamamiento a no dejar "en mal lugar a los que se parten el alma buscando el enriquecimiento cultural y espiritual de los cofrades de Huelva".