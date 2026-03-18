El auge de nuevas hermandades en Huelva abre el debate sobre su futuro y viabilidad

El colaborador cofrade David Martín Bernal ha abierto un profundo debate sobre la proliferación de nuevas hermandades y asociaciones en Huelva. En su reciente editorial en el programa 'Placeta' de Cope Huelva, ha puesto sobre la mesa cuestiones clave sobre la sostenibilidad y las verdaderas motivaciones detrás de estos nuevos proyectos cofrades.

Incertidumbre sobre el futuro y las motivaciones

Bernal plantea una pregunta fundamental: ¿nacen estas nuevas agrupaciones "de la devoción o de las ganas de manejar al antojo de alguien que no puede hacerlo en su hermandad de origen?". Aunque reconoce que pueden suponer un "revulsivo de participación" para sus sedes canónicas, advierte de que el mantenimiento a futuro es un riesgo real.

El colaborador cofrade señala que, una vez que pasa la "generación habitualmente joven" que las impulsa, es muy difícil garantizar su continuidad. Según afirma, ya existen "varios ejemplos" de esta situación en la ciudad, lo que evidencia un problema de base que necesita ser abordado.

Llamada a la realidad y el riesgo del 'pirateo' cofrade

La población de Huelva es la que es, y su parte proporcional de cofrades la justa para las hermandades y cofradías existentes"

La reflexión de Bernal se apoya en un dato demográfico claro: "La población de Huelva es la que es, y su parte proporcional de cofrades la justa para las hermandades y cofradías existentes". Insiste en que algunas de las cofradías ya consolidadas se encuentran con "dificultad para colaboración" entre sus filas, lo que hace insostenible la dispersión de esfuerzos.

Por este motivo, hace un llamamiento a la conciencia colectiva para "ser conscientes de nuestras realidades" y evitar desencuentros. El objetivo es no dar pie a situaciones de "pirateo que tanto daño nos hace a la Semana Santa de verdad", la que se vive desde la fe y en el seno de la Iglesia.

Finalmente, Bernal concluye con una invitación a la calma y a la reflexión, pidiendo dar "tiempo a tiempo y al corazón" para discernir dónde arraigan los buenos proyectos. Mientras tanto, insta a centrarse en la Cuaresma para que los templos vuelvan a llenarse "de costumbre y nuestras calles de azahar".