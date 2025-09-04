Vuelve la actividad a las Escuelas Infantiles de Palos de la Frontera

Terminan las vacaciones y es el momento de regresar a las aulas para los más de 200 pequeños palermos que han solicitado plaza en alguna de las Escuelas Municipales Infantiles de Palos de la Frontera para el curso 2025/2026. Vuelven los madrugones, los juegos con los amigos, las lecciones de “las seños”, la rutina y sobretodo las ganas de aprender.

A lo largo de esta primera jornada, cargada de emociones, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha visitado los diferentes centros de la localidad para conocer cómo ha transcurrido el comienzo del curso y comprobar que todas las mejoras realizadas a lo largo del verano están funcionando correctamente.

Como cada año, durante los meses de verano, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera acomete diferentes obras de reformas, mantenimiento y acondicionamiento de los edificios e instalaciones de las escuelas infantiles. Una puesta apunto exhaustiva para que los niños disfruten de los mejores cuidados y condiciones.

Por otro lado, se han realizado una serie de importantes actuaciones como una intensa limpieza y desinfección de todos los centros, reforzándose la importancia de los espacios libres. Esta actuación se completa con la puesta a punto de todos los sistemas de aire acondicionados presentes en cada clase y zonas comunes y compra de nuevo material didáctico, educativo y de juego.

“Cada año intentamos mejorar aspectos como la seguridad, la dotación de material educativo, especifico y adaptado o simplemente las instalaciones. La suma de todo, junto a la profesionalidad del equipo docente hacen que nuestras escuelas infantiles sean referencia en la provincia”, comentaba la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

El curso 2025/2026 lleva semanas preparándose. Los días previos han tenido lugar una serie de reuniones con el equipo docente al completo para repasar protocolos, sistemas y planes. Además, se ha completado el proceso de estabilización laboral con la firma de los contratos de educadoras y auxiliares. Todo ello con el objeto de que los pequeños palermos cuenten con un sistema educativo basado en la calidad y la excelencia.

Las risas y alguna lágrima de los pequeños a los que más les ha costado separarse de sus padres han marcado la primera jornada de clases en las escuelas de Palos de la Frontera. Un primer día de contacto con "las seños" y los compañeros que los acompañarán a lo largo del curso en el que aprenderán y divertirán a partes iguales.

Comienza así un ilusionante curso educativo en el que los menores irán aprendiendo pequeñas lecciones sobre las estaciones, colores y números, pero sobretodo tienen por delante un año en el que jugarán, disfrutarán y se divertirán.