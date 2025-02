Repullo: “Montero rompe con la igualdad para mantener a Sánchez. Da concesiones a los independentistas y niega la financiación que Andalucía necesita”

“Que no nos engañen con trucos de manos el PSOE y Montero. Esto no va de condonar deuda, porque Andalucía está pagando su deuda de una manera razonable. La ha reducido haciendo muchísimo esfuerzo y no ha malgastado el dinero público en tratar de separarse de España”. “Lo que quiere Montero es que le paguemos la deuda a los independentistas”. Así lo ha afirmado este martes desde Huelva el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

En esa línea, Repullo ha puesto el acento en cuestionar “¿por qué María Jesús Montero jamás pidió que se rebajase la deuda cuando era consejera y sí reclamaba 4.000 de euros para mejorar los servicios públicos esenciales para los andaluces?”. “Porque sabe cuál es la prioridad de Andalucía, que no es la deuda, es la financiación”, ha aclarado explicando que “la quita de deuda solo nos supondría 140 millones de euros al año”.

Así pues, para el secretario general del PP de Andalucía la ministra andaluza de Hacienda “hace esto realmente porque es la estrategia del independentismo para que Sánchez siga en el poder. Es la hoja de ruta que marca el independentismo y le siguen más concesiones que a nosotros nos niega. La semana pasada las infraestructuras ferroviarias, ayer la deuda. Mañana van a hablar de otras concesiones que van a finalizar con esa autonomía fiscal y con una financiación a la carta y con esa independencia fiscal”.

“¿Por qué el resto de comunidades no podemos hablar con el Gobierno de financiación?”, cuestiona. “Esa es la realidad de María Jesús Montero, que una vez más miente, porque sigue defendiendo una España asimétrica, en la que siempre pierde Andalucía?”.

Antonio Repullo pide “abrir los ojos”. “Estamos viendo a un presidente acorralado por la corrupción, en minoría, agarrado al secesionismo”. “Esto es grave”, remarca y sigue: “Pedro Sánchez necesita de los partidos independentistas para seguir en el poder. Ayer mismo les condonó la deuda y la actuación del independentismo fue retirar la moción de confianza para mantenerle en el poder”.

Montero es “palabrería”. Sólo cumple con entusiasmo lo que le manda Sánchez

En este sentido, Repullo ha vuelto a recordar que “María Jesús Montero reclamaba 4.000 millones de euros al Gobierno de España para Andalucía y lo hacía con la fidelidad del PP de Andalucía y de Juanma Moreno, pese a que el Gobierno entonces era del Partido Popular”. “Son 36.000 millones de euros los que, según Montero, ha dejado de percibir Andalucía para sus servicios públicos”.

“Por tanto, todo en Montero es palabrería y falsedades”, asegura. “Lo que necesita Andalucía es un modelo justo que le permita competir en igualdad de condiciones”, insiste.

Según Repullo, el PSOE es un partido al que no le interesa Andalucía. Cuando se aproximen las elecciones generales vendrán aquí y volverán a prometer y a prometer. Y cuando acaben, harán sus maletas y se irán a negociar con ERC, con Bildu, con Junts. “Allí sí cumplen, con sus socios cumplen todos los días”, ha reiterado. “Y esto no es un problema de rivalidad entre comunidades autónomas. Esto es un problema de falta de lealtad institucional, y de partidos como el PSOE que se creen por encima de sus ciudadanos”.

“Para el PSOE esto va de mantener el poder, de cargos. En definitiva, de poner el Estado al servicio de intereses particulares”. Para Repullo, “ a Montero no le importa Andalucía, le importa seguir siendo ministra de Hacienda del Gobierno de Sánchez y para eso tiene que cumplir una receta muy clara: con mucha disciplina y entusiasmo hacer todo lo que le dicte Sánchez”.

El PSOE andaluz quiere paralizar Andalucía para manejarla a su antojo

“¿Qué celebró el PSOE este fin de semana? ¿Qué aplaudieron? No sé si se alegraban de tener en Andalucía a una secretaría general que representa al pasado más corrupto del socialismo en esta tierra”, se ha planteado el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, este martes desde Huelva, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con alcaldes y alcaldesas de la provincia junto al presidente del Partido Popular onubense, Manuel Andrés González.

“¿Qué les hace tan felices?”, ha continuado cuestionando. “¿Que Pedro Sánchez haya condonado casi 18.000 millones de euros a Cataluña obligado por los independentistas? No sabemos si están contentos por tener una España de dos velocidades para tener a Andalucía paralizada y poder manejarla”.

Para Repullo, resulta asombroso “la fiesta retro que el PSOE organizó en Armilla, con José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves como cabezas de cartel. ¿Tan mal ven el futuro para abrazarse así a su pasado? ¿Tan ciegos están como para aplaudir a una ministra que está beneficiando al independentismo y perjudicando a su tierra, a Andalucía?”.

Si bien ha recordado que el lema era «Andalucía por delante», el secretario general del PP de Andalucía ha puesto el acento en señalar “lo que deja María Jesús Montero por detrás. El mayor caso de corrupción en la historia de España, el caso de los ERE. Una crisis sanitaria en la que ella nos metió y que nos está costando mucho remediar. Y ahora nos trae la autonomía fiscal al independentismo. Otro puñal al pleno corazón de Andalucía”.

“La foto del abrazo entre ella y Sánchez en el congreso de Armilla es un recordatorio a toda Andalucía. Todo va a seguir igual. El PSOE sólo mira hacia atrás. El PSOE sólo quiere que volvamos a la parálisis. El PSOE no nos quiere ni competitivos, ni mejores para dar ventaja a sus socios”.

Andalucía no olvida. Sabe de dónde viene y hacia dónde quire ir

“Andalucía ya se liberó de esos peajes y ahora camina con firmeza y con decisión hacia su futuro”, ha asegurado Antonio Repullo al tiempo que ha defendido que “el Partido Popular respeta a esta tierra. No la engaña y no la somete. La defiende de los agravios sin ataduras y se compromete”.

“Aunque le moleste a Sánchez, a Zapatero y a Montero, tenemos una sociedad ambiciosa y segura de sí misma, en pie, que cree que las cosas se pueden cambiar y que se puede seguir transformando”, ha defendido.

Y ha continuado: “seguimos creciendo y estamos convencidos de que podemos progresar aún más de la mano de un gobierno sensato como el de Juanma Moreno”. “Andalucía no olvida. Andalucía sabe de dónde viene y cuál es su futuro y adónde ir”, asegura.

Por tanto, Antonio Repullo reclama “que dejen en paz a Andalucía. Nosotros estamos a lo que tenemos que estar: las expectativas y los retos de las andaluzas y de los andaluces”. “Para ellos el ruido. Nosotros seguiremos trabajando por todas las andaluzas y por todos los andaluces”.

El PP apuesta por Huelva mientras el PSOE de Montero persiste en el agravio

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado durante la celebración del Comité de Alcaldes el "papel protagonista" que tienen los ediles en el proyecto andaluz liderado por Juanma Moreno. En este sentido, el popular ha señalado que los alcaldes, que representan el cargo público más cercano a los ciudadanos, son una pieza fundamental para explicar las políticas que está llevando a cabo el Gobierno andaluz.

Asimismo, González ha defendido el compromiso del Partido Popular frente a los agravios y los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con las necesidades de la provincia de Huelva.

“No podemos permitir que Huelva continúe siendo ignorada por parte de Sánchez y Montero que siguen sin dar respuesta a las necesidades de nuestra provincia como se demuestra con la falta de inversión en infraestructuras hídricas, la llegada del AVE o la N-435 que el ministro de Transporte descartó recientemente”, ha concluido.