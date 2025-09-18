Quirónsalud Huelva recuerda la importancia de revisar nuestra piel tras el verano

Tras poner fin a los largos días de playa y por ende de exposición solar intensa, llega el momento de cuidar y examinar nuestra piel con detenimiento.

Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) el pasado año se diagnosticaron en España cerca de 21.000 nuevos casos de cáncer de piel. Una cifra que cada año va en aumento a pesar de la mayor conciencia social del problema. ‘El cáncer de piel en su versión más agresiva, el melanoma, encuentra en la exposición a la radiación ultravioleta su principal causa’ explica el doctor Tomás Toledo, dermatólogo coordinador del servicio de Teledermatología de Quirónsalud y especialista acreditado como cirujano de Mohs por la European Society for Mohs Surgery.

En este contexto, es fundamental trabajar la prevención del daño solar en nuestra piel. La aplicación de foto protección diaria frente a los rayos UVA y UVB, con factor de protección +50spf es determinante. Así como evitar la exposición en las horas centrales del día.

La observación y autoexploración de los lunares ya existentes o de nueva aparición tras el verano supone un ejercicio clave en la detección precoz de lesiones cancerosas en la piel. Para ello, el doctor Toledo recuerda la conocida regla del ABCDE.

La A, asimetría, una parte de un lunar o mancha de nacimiento (angioma) no es igual a la otra;

B, borde, si es irregular, desigual, con reborde o borroso;

C, color, que no es el mismo en todos lados y puede incluir matices marrones o negros;

D, diámetro, más grande de 0,6 cm (tamaño del borrador de un lápiz);

E, evolución, cambia en cuanto a tamaño, forma o color. Si se detecta alguna lesión con estas características, es esencial acudir a un especialista para el diagnóstico precoz.

El doctor Tomás Toledo

Para ello, el Hospital Quirónsalud Huelva cuenta con el servicio de Teledermatología que desde su puesta en marcha ha valorado a alrededor de 40.000 pacientes e intervenido a más de 2.500. Un servicio que se caracteriza por ofrecer una valoración y diagnóstico en menos de 24-48 horas desde que el paciente es atendido en consulta con el objetivo de ofrecer agilidad en el diagnóstico y posible tratamiento.

Además, el hospital Quirónsalud Huelva habilita los días 23 y 26 de septiembre un espacio en las agendas de sus profesionales del servicio de Teledermatología para la realización de pruebas diagnósticas gratuitas en dicho servicio. Para acceder a estas citas, la petición deberá realizarse de manera telefónica (959 242 100).

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.