La provincia de Huelva y su relación con el Papa León XIV

Huelva - Publicado el 09 may 2025, 13:05

La elección del nuevo Papa ha sacudido a la comunidad católica mundial, pero en Huelva se ha vivido con una emoción particular. León XIV, el primer agustino en ocupar la Sede de San Pedro, tiene un lazo estrecho con nuestra tierra. Así lo explica Emilio Rodríguez, vicario general de la diócesis onubense, quien no oculta su alegría y orgullo por el nombramiento de un hombre al que conoce muy bien: “Es una persona a la que tengo la suerte de conocer y con la que he compartido mucho”.

Rodríguez recuerda que León XIV fue su superior general durante doce años. En ese tiempo, compartieron capítulos provinciales, encuentros internacionales y reuniones en las que el hoy pontífice dejó huella por su cercanía y sensibilidad. Su relación se remonta incluso a los tiempos en los que ambos ejercían como misioneros en Sudamérica: uno en Perú y el otro en Argentina. “Los agustinos de América Latina nos reuníamos frecuentemente, y allí fue donde comenzamos a conocernos”, relata.

Presencia en Huelva y recuerdo imborrable

El nuevo Papa ha visitado Huelva en varias ocasiones. Según Rodríguez, estuvo al menos tres veces en la provincia. Durante sus dos mandatos como superior general, una de sus obligaciones era visitar personalmente las casas de la orden en todo el mundo. En Huelva, además de interesarse por la labor de los agustinos en el centro penitenciario y en las parroquias de la diócesis, también participó en la clausura del quinto centenario de la fundación del convento de las madres agustinas.

De aquella última visita, Rodríguez destaca un gesto especial: León XIV dejó un mensaje escrito en el libro de visitas del convento. “Las madres lo guardan con mucho cariño”, afirma el vicario, quien confía en poder conversar pronto con ellas para rememorar aquel momento.

Un pontífice con vocación misionera

Nacido en Chicago y formado en su ciudad natal y en Roma, León XIV dedicó la mayor parte de su vida sacerdotal a la misión agustina en Chulucanas, Perú. Allí fue párroco, profesor de seminario y vicario judicial. Su compromiso con la gente, a pie de calle, marcó profundamente su perfil pastoral. “Es un pastor que mira a los ojos cuando habla, que transmite transparencia y humanidad”, asegura Rodríguez.

Tras ser elegido superior general por sus hermanos agustinos, pasó doce años recorriendo el mundo y manteniendo un contacto estrecho con religiosos y laicos. Posteriormente, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, donde ejerció su labor episcopal hasta ahora con gran estima por parte de su comunidad.

Un mensaje agustiniano para un mundo dividido

Aunque no ha podido escuchar todavía el primer discurso del nuevo pontífice, Rodríguez intuye el contenido: un mensaje de unidad, paz y caridad, profundamente agustiniano. “Son valores por los que los agustinos luchamos desde siempre y que él lleva en el corazón”, sostiene.

Ese enfoque contrasta, según el vicario, con el discurso dominante en la política de su país natal: “El Papa León XIV es muy poco norteamericano. Aunque haya nacido en Estados Unidos, ha vivido muy poco allí. Su corazón es mucho más latinoamericano, abierto, cercano a los más necesitados”.

Rodríguez confía en que el nuevo Papa será un verdadero regalo para la Iglesia. “Es un hombre entrañable, humano, transparente. Estoy seguro de que nos va a dejar un mensaje de encuentro, de comunión, de esperanza”.