Ocho años del incendio de Doñana: la justicia sigue sin llegar y los afectados continúan sin respuesta

Han pasado ocho años desde que un devastador incendio arrasara parte del entorno de Doñana, y las más de 200 familias afectadas continúan esperando justicia y compensaciones. El proceso judicial, que señala a la empresa carbonera como presunta responsable, sigue sin fecha de juicio. Ardieron en total 8.400 hectáreas

Ángel Ruiz, uno de los damnificados, recuerda que el fuego destruyó su vivienda por completo: «Perdimos la casa entera, solo quedó el suelo». Además de las pérdidas materiales, asegura que el impacto emocional ha sido enorme y que nunca recibieron apoyo psicológico ni ayudas económicas.

El incendio, que en junio de 2017 obligó a desalojar campings, terrenos agrícolas, zonas forestales y estuvo a punto de alcanzar la población de Matalascañas, no fue declarado zona catastrófica por parte del Gobierno central ni de la Junta de Andalucía. Esto, denuncia Ruiz, les dejó sin posibilidad de acceder a ningún tipo de subvención.

"Nos dejaron sin recibir ningún tipo de ayuda, ni del Estado ni de la Junta, ni siquiera a los ayuntamientos llegó un euro", lamenta. El fuego afectó a cuatro términos municipales, arrasó miles de hectáreas y puso en riesgo especies protegidas como el lince ibérico.

JUICIO

Actualmente, el caso ha pasado de los juzgados de Moguer a Huelva, lo que podría retrasar aún más el inicio del juicio. Los afectados esperan que se celebre antes de que acabe 2026, aunque no descartan que vuelva a demorarse.