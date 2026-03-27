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El Obispo de Huelva llama a vivir la Semana Santa con el corazón para sentir el amor de Cristo

Santiago Gómez Sierra envía un mensaje a los fieles onubenses en el que invita a dejar que las procesiones y los titulares lleguen al corazón para sentirnos amados

El Obispo de Huelva en los micrófonos de la cadena Cope: "El Rocío no es solamente hoy"
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

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El Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra ha enviado un mensaje a los fieles de la Diócesis de Huelva con motivo del inicio de la Semana Santa, a la que ha definido como el "núcleo de nuestra fe", ya que en ella se celebra la "pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo".

Sentir, no solo ver

El prelado invita a los onubenses a vivir las estaciones de penitencia y todo lo que las rodea no solo desde los sentidos, sino permitiendo que "lleguen al corazón". Ha instado a que la visión de los titulares, la música o el olor a incienso no se queden en un "ver", sino que se conviertan en un "sentir".

Según Gómez Sierra, el objetivo es que los fieles puedan sentir que "somos amados" y que "el Señor nos ha abierto un camino de esperanza".

La Cruz como puerta a la esperanza

No hay ningún dolor, ningún sufrimiento, ni siquiera la muerte que sea un muro contra el que nos estrellamos"

Santiago Gómez Sierra

obispo de Huelva

En su mensaje, el obispo ha recordado que la cruz "es el camino que conduce a la gloria". Por ello, ha subrayado que "no hay ningún dolor, ningún sufrimiento, ni siquiera la muerte que sea un muro contra el que nos estrellamos, sino una puerta que se abre a una vida nueva".

Finalmente, Santiago Gómez Sierra ha concluido su mensaje deseando a todos los onubenses que tengan una "semana, como decimos, santa de verdad".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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