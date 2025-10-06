MINI x BALCONY transforma la Casa Colón en un vibrante encuentro entre tradición y vanguardia

La noche del jueves 2 de octubre, la Casa Colón vivió una transformación sin precedentes. El parking del Salón de las Chimeneas se convirtió en el epicentro de una experiencia sensorial única con MINI x BALCONY, un espectáculo que desdibujó las fronteras entre la danza española, el flamenco y la música electrónica, dejando una huella emocional profunda en todos los asistentes.

Una vez más, Movitransa, agente oficial MINI en Huelva, apostó por la creatividad, la cultura y la innovación, ofreciendo un evento que no solo celebró el arte en su máxima expresión, sino que también puso en valor el alma de la propia Casa Colón. Sus emblemáticas fachadas, testigos de tantas historias, se vieron realzadas por una propuesta artística vanguardista y sofisticada, donde la luz, el sonido y el movimiento convirtieron cada rincón en un lienzo vivo.

Los modelos MINI 3 y 5 puertas y el innovador Nuevo ACEMAN no fueron simples espectadores: integrados de forma orgánica en la escenografía, aportaron un contraste perfecto entre la esencia de lo clásico y lo más rompedor del diseño contemporáneo. Una declaración visual de lo que representa MINI: tradición reinterpretada con estilo, personalidad y visión de futuro.

MINI x BALCONY

El espectáculo estuvo protagonizado por tres grandes figuras de la danza nacional:

Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España desde 2016, deslumbró con su elegancia y fuerza interpretativa.

Diego Aguilar, con una raíz flamenca poderosa, aportó expresividad y carisma sobre el escenario.

Axel Galán, con una trayectoria internacional consolidada, sumó sensibilidad y contundencia a una propuesta ya de por sí impactante.

Bajo la dirección artística de Balcony Affairs, la plataforma que defiende el mestizaje entre disciplinas con su lema ¨make a scene everywhere¨, el espectáculo se convirtió en un canto a la libertad creativa, la inclusión y el poder de la fusión artística.

Finalizada la actuación, los clientes y amigos de MINI Movitransa disfrutaron de un cóctel exclusivo, acompañado por la música electrónica del DJ Alan Gleeson (creador de la pista musical de la actuación, la cual fue creada para el espectáculo MINI x BALCONY AFFAIRS), cuyas sesiones pusieron el broche perfecto a la noche. La propuesta gastronómica corrió a cargo de Correlimos, que presentó una selección de cócteles acompañados por una innovadora propuesta de Gildas, protagonistas del nuevo concepto gastronómico de los jueves: SARAO, donde cada semana se reinterpreta este clásico en versiones sorprendentes.

Desde MINI, queremos expresar un agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva, en especial al concejal de Cultura, Nacho Molina, así como a todo el cuerpo técnico de la Casa Colón, cuya colaboración fue fundamental para hacer realidad cada detalle de esta velada mágica.

Este evento reafirma el compromiso de MINI Movitransa con la cultura, la creatividad y el arte como motores de transformación social. MINI x BALCONY AFFAIRS no fue solo una noche inolvidable: fue una declaración de intenciones. Un paso más en nuestra apuesta por generar espacios donde lo tradicional dialogue con lo alternativo, y donde el arte encuentre nuevas formas de conectar con las personas.

Porque MINI no solo crea vehículos. MINI crea momentos.