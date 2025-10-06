Manolo González no va a variar la hoja de ruta: seguir jugando bien al fútbol

El Espanyol suma cuatro jornadas sin ganar. No parece ser verdad. No debería ser cierto. El Espanyol que mejor juega al fútbol en años lleva ya una racha de resultados negativos que no permiten vivir un parón para selecciones con plena felicidad. Son 51 tiros a gol en los tres últimos partidos. Tres goles. “No se puede fallar tanto delante del portero”, deslizaba un miembro de la plantilla anoche.

El foco no solo se pone en los delanteros, o en los que atacan que son varios, sino que también se centra en la defensa. “Ya es hora de que volvamos a mantener la portería a cero”, advirtió, serio, Manolo González. Pero el equipo debe seguir así, tranquilo, jugando a lo que ya sabe hacer y mejorando en la finura, los detalles. El viernes 17, en Oviedo, los locales se van a jugar el cargo de su entrenador; y los pericos, la certificación de que éste es el camino y no el dolor de la temporada pasada. Manolo González no va reblar. Insistirá con todas sus consecuencias con un estilo de juego que le está llevando a cuadrar partidos muy buenos, si bien el puntaje definitivo no hace justicia.

Dmitrovic no es Joan García. Perogrullo. Sin embargo no se le puede achacar al serbio ninguna pérdida de algún punto por su culpa. Las crónicas señalan a otros despistes en la zaga, como los de Omar El Hilali principalmente, que bien podrían llevar al banquillo en el Carlos Tartiere en lugar de un voluntarioso Rubén Sánchez.

Y arriba... Los delanteros. Roberto Fernández aporta todo su físico, el desgaste y la oportunidad de que el Espanyol aproveche las “segundas jugadas”. Pero luego le falta la suerte y la claridad de mente para ser certero dónde toca. Kike García llama a la puerta de la titularidad pese a que es obvio que el veterano delantero no puede aportar el desgaste prolongado que sí da Roberto. Pere Milla se reivindicó de nuevo pese a su fallo antes del 1-1 frente a Pau López y Puado, aun errando el penalti, cuajó los mejores minutos de su temporada.

El banquillo debe dar un paso adelante. El rendimiento de los que salen de refresco ha sido muy poco determinante y, en algún caso, preocupante. Ramon Terrats no está respondiendo a las expectativas, ni a las suyas ni a las del cuerpo técnico ni dirección deportiva. Preocupante y de solución obligada en próximas semanas. Con el paso de las semanas y a la vez que el Espanyol retome la suma de puntos en la tabla se empezará a hablar de un mercado de invierno que va a ser movida en Can Alan Pace.