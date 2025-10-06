Ntamack, el tercer héroe de los descuentos en la SD Huesca

En El Alcoraz ya no es casualidad que los triunfos lleguen al descuento. La SD Huesca se ha acostumbrado a esperar hasta el último suspiro para celebrar victorias que saben mejor así, en el éxtasis del pitido final. Como este sábado ante el Burgos, que había igualado de penalti el tanto inicial de Dani Luna, pero acabó viendo cómo un gol de Ntamack en el 94 dejaba los tres puntos en casa.

El encuentro comenzó con cautela por ambas partes, sin riesgos innecesarios. Tanto la SD Huesca como el Burgos se tantearon en los primeros minutos, conscientes del valor del mínimo error. Ro, que repetía titularidad, protagonizó la primera ocasión con un disparo desviado. El conjunto visitante, en buena dinámica, cerraba espacios, pero los de Sergi Guilló mantuvieron la calma y el plan. La paciencia dio fruto en el 39, cuando una jugada iniciada en banda por Ro acabó en un potente disparo de Diego Luna desde atrás que se coló sin opción para defensa ni portero.

Con el 1-0 al descanso, el Huesca salió a defender su ventaja ante un Burgos que apretó tras el paso por vestuarios. Los locales supieron sufrir y también amenazaron a la contra. Sergi Enrich rozó el segundo gol, pero no llegó por centímetros. Guilló refrescó al equipo con los cambios de Ángel Pérez, Carrillo, Liberto y Enol, buscando aire nuevo y piernas frescas para resistir la presión rival.

Sin embargo, el guion cambió en el tramo final cuando el árbitro señaló penalti por una acción de Pulido. David González no perdonó desde los once metros y puso el empate a veinte del final. Pero en El Alcoraz el desenlace ya es costumbre: cuando todo parecía destinado al reparto de puntos, Ntamack, recién incorporado al campo, cazó el balón decisivo y firmó el 2-1 en el 94. Otra victoria agónica, otro rugido en el descuento.