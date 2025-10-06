Estepona-Málaga: se repite la eliminatoria copera del año pasado

La Copa mola. Hoy se ha sorteado en Madrid, en la sede de la RFEF, la primera eliminatoria por proximidad geográfica de Copa del Rey. Los tres equipos malagueños estaban en el Bombo 3. La eliminatoria, a partido único, se jugará a final de este mes, del 28 al 30 de octubre. Y hubo de todo. El Málaga cayó emparejado con el Estepona, que milita en la Segunda RFEF. Es un déjà vu, porque se repite el mismo partido que el año pasado en Copa y que le fue bien a los esteponeros y desastre para los de Pellicer con aquel (3-2) accidentado al jugarse en el Municipal Ciudad de La Línea.

El partido de este año se jugará en el Muñoz Pérez. El año pasado se jugó en la Línea y el resultado fue de 3-2. Los malaguistas, plagados de titulares y suplentes, fueron superados por el cuadro rojillo. Baturina y Larrubia marcaron para el Málaga, que cayó en cuatro minutos, goles de Jorge García y Dago. Una vergonzosa derrota en la prórroga a manos de un Segunda RFEF. Se da el caso que el Málaga acudía con 17 puntos, en mitad de la tabla de Segunda. Hoy la cosa es bien distinta.

poca proximidad

Por su parte, el Antequera cayó emparejado con el Real Murcia, en un duelo que se jugará en el Enrique Roca de la capital murciana. El Juventud de Torremolinos viajará a valencia a la localidad de Torrent, a medirse ante el Torrent CF, que milita en Segunda RFEF. Hay que poner un asterisco, ya que ese club murciano que se autodenomina CD Unión Malacitano, a pesar de que, según los organismos oficiales, se llama FC La Unión Atlético, ha caído emparejado con el AD Ceuta. El escenario de ese partido aún no se sabe si será en la propia Málaga o se jugará, como juegan en liga, en la localidad murciana de Totana.