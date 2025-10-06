43.000 citas para vacunarse contra la gripe en las primeras horas desde el inicio de la campaña en Euskadi

Euskadi ha arrancado este lunes la campaña de la vacunación frente a la gripe con más de 43.000 citas agendadas por Osakidetza en las primeras horas, de las que 20.000 son para inmunizar a mayores de 80 años y 2.300 para vacunar a niños de entre seis meses y cinco años de edad. Además de los mayores y los niños, hasta noviembre pueden vacunarse también enfermos crónicos y embarazadas, dentro de los denominados "grupos de riesgo".

Manuel y Esteban han acudido este lunes a su cita en el ambulatorio de Amara en San Sebastián. "Están convencidos de hacerlo". Manuel, de 69 años, explica que tiene "pluripatologías" y Esteban asegura que lleva unos cuantos años vacunándose porque si puede evitar la gripe, "mejor".

El viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, ha lanzado este lunes un mensaje a favor de esta campaña e insiste en que la vacuna es "la mejor manera de protegernos individualmente y sobre todo para proteger a aquellos que son más vulnerables".

Por territorios, de momento se han dado 6.551 citas en Álava, 23.379 en Bizkaia y 13.169 en Gipuzkoa.

la novedad, una vacuna adyuvada para mayores de 75 años

Vacunas contra la gripe en el ambulatorio de Amara en San Sebastián

La supervisora del ambulatorio de Amara en San Sebastián, María Montero, explica cuál es la novedad de esta campaña. A los mayores de 75 años se les administra una vacuna "adyuvada" que mejora su respuesta inmune. "Hasta ahora sólo se les ponía a las personas en las residencias y desde este año, por primera vez, también se pone a los mayores de 75 años y hace que su respuesta inmune sea mejor", explica.

Otras peculiaridades de la campaña son que los mayores de 75 años podrán vacunarse "simultáneamente" de la gripe y la Covid-19 y que a los niños de entre dos y cinco años se les inmuniza con una vacuna intranasal.

La invitación se extenderá al resto de la ciudadanía a comienzos de noviembre, una vez esté protegida la población más frágil, ya que el objetivo es lograr inmunizar al mayor número de personas en Euskadi.

En total, Osakidetza cuenta este año con 786.200 dosis, que serán administradas a cada organización de servicios según las necesidades.