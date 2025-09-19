Marea de devoción en Huelva: la Magna Mariana reúne a miles en una jornada histórica

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha valorado este viernes el “esfuerzo histórico y colectivo” que se está llevando a cabo para garantizar el éxito de la Magna Mariana, un evento sin precedentes que reunirá en la capital onubense a miles de personas procedentes de toda la provincia y distintas partes de España.

Miranda ha subrayado la magnitud del operativo, “el mayor en la historia de Huelva”, en el que participan Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, vigilancia privada, el 112, profesionales sanitarios, servicios de limpieza, Tussa, voluntarios, el Obispado, el Consejo de Hermandades, la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de los municipios participantes.

“Estamos ante una experiencia única. Es una auténtica avalancha de personas que vienen a acompañar a sus patronas con emoción y respeto, y eso implica una responsabilidad enorme”, señaló la alcaldesa, quien también quiso destacar la importancia del trabajo en equipo: “Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos, marcando un antes y un después en la forma de organizar eventos de esta magnitud”.

Miranda anunció que el plan de emergencia se activará mañana a las 8:00 horas, y reiteró la importancia de seguir las normas de seguridad establecidas: “Es fundamental que todos colaboremos. Se han habilitado aparcamientos disuasorios, lanzaderas gratuitas desde Las Colombinas gracias a Tussa, y habrá cortes de calles para garantizar vías de evacuación”.

La alcaldesa agradeció especialmente el trabajo de los cuerpos de seguridad, del personal sanitario, de limpieza y transporte, así como la colaboración de las hermandades, los alcaldes de los municipios participantes y los hosteleros de la ciudad, que se encuentran “desbordados pero entusiasmados”.

“Queremos que el domingo podamos decir con orgullo: ‘Qué bien ha salido esto’. Huelva puede convertirse en un ejemplo de trabajo colaborativo si todos remamos en la misma dirección”, afirmó emocionada.

Pilar Miranda también relató su participación en los primeros traslados de las patronas de Palos y Lepe, destacando el ambiente de unidad y gratitud vivido: “Fue emocionante ver cómo la gente agradecía que Huelva les acogiera con tanto cariño”.

La Magna Mariana supondrá un despliegue sin precedentes en la capital onubense, con 24 imágenes marianas desfilando en un solo día. Las autoridades piden la máxima colaboración ciudadana para que todo transcurra de manera ordenada y segura.