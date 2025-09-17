La Policía Nacional despliega más de 450 efectivos para la Magna de Huelva

La Policía Nacional en Huelva desplegará más de 450 efectivos durante la procesión Magna Mariana que se celebrará el próximo sábado en la capital onubense, en un dispositivo preparado con el Consejo de Hermandades y con otros organismos e instituciones participantes como la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento.

Es un dispositivo específico por parte de la Policía Nacional que abarcará todo el evento para que se alcance el éxito del mismo dada su relevancia.

En su confección, ha informado la Policía Nacional en una nota, se ha requerido la adopción de un dispositivo multidisciplinar tanto para garantizar el correcto desarrollo del mismo, desde el punto de vista de los importantes flujos de masas hacia el centro urbano, como en lo relativo a un incremento de la actividad preventiva y de reacción en toda la ciudad.

El dispositivo viene a dar respuesta a la necesidad de organizar los recursos propios de la Policía Nacional, al mismo tiempo que se establezcan medidas de coordinación con la organización del evento y con los demás servicios públicos involucrados como Policía Local, Guardia Civil, Policía Portuaria, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sanitarios y Seguridad Privada.

El mismo sábado día 20, el Dispositivo Policial se iniciará desde primera hora de la mañana, donde también se constituirá el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), compuesto por representantes de los diferentes Cuerpos Policiales e Instituciones que participan, garantizando la total coordinación y cooperación.

El despliegue policial permitirá que las procesiones discurran con normalidad y poder detectar cualquier incidente, dando una primera respuesta inmediata.

Dentro de este despliegue, especialmente relevante es el establecimiento de Zonas de Actuación Preferente, aquellas zonas que por diversos motivos tienen una especial consideración y que estarán a cargo de las unidades especiales de Orden Público.

Tanto el mismo día como en los días previos, los equipos de Subsuelo - Protección Ambiental y Guías Caninos realizarán labores de requisas y reconocimientos preventivos en vía pública, alcantarillado, túneles y colectores; además se contará también con la Unidad Especial de Caballería.

El dispositivo cuenta con el añadido de Vigilancia Aérea (helicópteros y drones), a cargo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, y se activará un dispositivo especial de Delincuencia Urbana.

Como aspecto importante en la prevención, destacan los consejos a la ciudadanía a través de la Unidad de Participación Ciudadana, que hace un llamamiento a la responsabilidad de todos. Pequeños gestos pueden evitar serios problemas: llevar a los niños controlados en todo momento, apuntarles un teléfono de contacto en el brazo o en la mano, y no correr ni gritar.