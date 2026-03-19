Huelva estrena su nueva ley para patinetes: casco obligatorio, 15 años de edad mínima y multas de hasta 400 euros

Control Patinetes EléctricosREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE HUELVAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma02/11/2020

Este miércoles, 20 de marzo, ha entrado en vigor la nueva ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en Huelva. La normativa, desarrollada por el Ayuntamiento, busca garantizar la seguridad vial, ordenar el uso de patinetes eléctricos y mejorar la convivencia entre usuarios y peatones en la ciudad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha celebrado su puesta en marcha "tras un largo proceso de reflexión, trabajo y trámites administrativos". Según Moreno, la ordenanza responde a la necesidad de regular una realidad creciente en las calles y ha destacado que se trata de "una normativa clara que establece dónde pueden circular, a qué velocidad, qué medidas de seguridad deben cumplir y cuáles son sus obligaciones".

Queremos recordar a todos los usuarios que los patinetes no son un juguete, sino un vehículo" José Manuel Moreno concejal de Seguridad

El objetivo, ha añadido el concejal, es "favorecer una movilidad sostenible, pero siempre segura". En este sentido, ha lanzado una advertencia clara a los conductores de estos vehículos: "Queremos recordar a todos los usuarios que los patinetes no son un juguete, sino un vehículo, y como tal deben respetar las normas de circulación, contribuyendo a una convivencia responsable en el espacio público".

Principales claves de la normativa

La nueva regulación fija la edad mínima para conducir un VMP en 15 años y subraya su carácter unipersonal. Entre las obligaciones más importantes, destaca la exigencia de usar casco en todo momento, así como llevar luces delanteras y traseras encendidas. Adicionalmente, se recomienda el uso de elementos reflectantes para aumentar la visibilidad.

En cuanto a la circulación, la ordenanza prohíbe explícitamente el tránsito por aceras y espacios peatonales. Los VMP deben moverse preferentemente por los carriles bici. Si no existen, pueden usar la calzada, siempre respetando el límite de velocidad general de 25 km/h. En las zonas peatonales donde se autorice su paso, la velocidad máxima se reduce a 10 km/h, dando siempre prioridad al peatón.

Patinetes

Prohibiciones y multas

La normativa prohíbe transportar a más de una persona o mascotas, utilizar el teléfono móvil o auriculares mientras se conduce, y circular bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los usuarios, además, están obligados a someterse a las pruebas de detección cuando los agentes de la autoridad así lo requieran.

El estacionamiento también queda regulado: los patinetes solo podrán aparcarse en los espacios habilitados para ello, y se prohíbe anclarlos a elementos del mobiliario urbano. El incumplimiento de la ordenanza conlleva infracciones leves, graves y muy graves, con multas que van desde los 50 hasta los 400 euros, pudiendo incluir la inmovilización o retirada del vehículo.

Registro obligatorio en la DGT

Paralelamente, la Dirección General de Tráfico ha impulsado un Registro de Vehículos Personales Ligeros. Aunque estará operativo en enero de 2026, es un paso clave en la nueva regulación estatal. Este registro permitirá obtener un certificado y una matrícula obligatoria, necesaria para contratar el seguro de responsabilidad civil que también exige la normativa.

La legislación distingue entre los VMP comercializados a partir del 22 de enero de 2024, que ya deben contar con un certificado, y los anteriores. Estos últimos disponen de un periodo de gracia y podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, solo los vehículos certificados tendrán permiso para circular por la vía pública.