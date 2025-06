Cuando diseñar edificios podía darte una medalla olímpica

La historia olímpica aún guarda episodios poco conocidos que hoy resultan sorprendentes. Uno de ellos es el papel que la arquitectura jugó como disciplina oficial en los Juegos Olímpicos durante la primera mitad del siglo XX. Entre 1912 y 1948, arquitectos de todo el mundo podían alzarse con medallas olímpicas, igual que los atletas, siempre que sus proyectos estuvieran relacionados con el ámbito deportivo. Así lo explica el arquitecto Luis Alfonso, del estudio Al Futuro Arquitectura, durante su colaboración semanal en un programa de divulgación.

"Hubo un tiempo en el que tanto Carolina Marín como yo hubiéramos podido ir a las Olimpiadas", bromea Luis Alfonso al introducir esta curiosidad histórica. Explica que durante esas ediciones olímpicas, los arquitectos competían con diseños de estadios, gimnasios o pabellones deportivos. Y no se trataba de menciones simbólicas: “se otorgaban medallas de oro, plata y bronce, como en cualquier otra disciplina”.

Uno de los aspectos más llamativos es que el mismísimo fundador de los Juegos Olímpicos modernos, el francés Pierre de Coubertin, participó en esta competición artística. "Ganó una medalla de oro en 1912", comenta Luis Alfonso. Sin embargo, lo hizo bajo un seudónimo, presumiblemente para evitar suspicacias, ya que él mismo había impulsado la inclusión de estas disciplinas en el evento olímpico.

El sistema de selección de participantes sigue siendo un misterio. Cuando se le plantea cómo se escogían los arquitectos representantes de cada país, el entrevistado admite: "Me parece una pregunta muy legítima y muy lógica, pero la verdad es que no lo he investigado".

La categoría fue finalmente eliminada del programa olímpico por una razón práctica: se exigía que las obras fueran inéditas y realizadas por aficionados, algo muy difícil de cumplir en un sector profesionalizado como la arquitectura. “Yo puedo escribir un texto y esconderlo, pero un pabellón municipal es muy difícil de ocultar”, señala. Esta contradicción entre el carácter amateur exigido y la visibilidad de las obras pudo ser, según él, una de las causas de la desaparición de la categoría.

A modo de despedida, Luis Alfonso lanza una reflexión con tono humorístico: “Quizás algún día vuelva la categoría y, si alguien se fija en mí, hasta gano una medallita”.