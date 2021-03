Cuántos no os haríais ayer esta pregunta, al conocer la moción de censura de Murcia y el adelanto de elecciones en Madrid. Un terremoto político con el epicentro localizado en Moncloa y en la sede de Ciudadanos.

¿Para esto sirve la política?. Mi hija, desconcertada, me hacia la pregunta minutos después de conocer que una amiga había cerrado su pequeño comercio y enterarse de la muerte por Covid del padre de otra amiga...

¿Para estos sirven los políticos?. Una pregunta que no me ha dejado dormir tranquilo esta noche.

Estoy deseando ver a mi hija al mediodía para decirle que en democracia los políticos son elegidos para resolver los problemas o satisfacer las demandas básicas de los ciudadanos y explicar de forma clara y sincera lo que hacen.

Pero ya se lo que puede contestar: “Si, teóricamente eso está muy bien, pero en la práctica, los políticos priorizan los intereses partidistas a los generales y, no sólo, no resuelven los problemas sino que se han convertido en el principal problema de este país, después de la pandemia y el paro...”

“EL SUFRIMIENTO ESPAÑOL”

No le podré llevar la contraria a mi hija, después del lamentable espectáculo político de ayer. Menos mal que en Andalucia se impuso el sentido común y Juanma Moreno (PP) y Juan Marin (Cs) aseguraron plena estabilidad política.

Para que luego hablen de Andalucia. Mientras en Madrid y en Cataluña la gente está a punto de levantarse contra la política, en esta comunidad se gobierna en coalición y pensando en los andaluces.

¿Para esto sirve la política?. No, ni mucho menos. Sirve para ayudar a la población que lleva más de un año padeciendo la pandemia. A quienes luchan, casi sin fuerzas, por sacar sus negocios adelante.

La política debe servir para acompañar al millón de trabajadores preocupados con sus ERTES, sin saber si finalmente se convertirán en ERES, o para animar a los que quieren reabrir sus empresas y salir adelante.

La solución de todos estos problemas no está en mociones de censuras, o adelantos electorales, sino en conocer y entender el sufrimiento tan dramático que están pasando muchas familias españolas. ¡BUENOS DÍAS!