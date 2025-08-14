La marchadora Laura García-Caro renuncia al Mundial de Tokio

Laura García-Caro, del Equipo Español, en la final de 35 kilómetros marcha durante el Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre, a 22 de julio de 2022 en Eugene, Oregón, Estados Unidos.

La marchadora Laura García-Caro ha anunciado este jueves que no se encuentra en buenas condiciones físicas y renuncia a participar en los Campeonatos del Mundo de Atletismo, que se disputarán en Tokio entre el 13 y el 21 del próximo septiembre.

"Tokio 2025 no será posible", dice en un comunicado en redes sociales la atleta de la localidad onubense Lepe, que había conseguido plaza para participar tanto en los 20 kilómetros marcha como en la de 35.

"Han sido meses complicados físicamente y aunque he mejorado, mi cuerpo no está al nivel que este reto exige. Después de este proceso difícil y lleno de incertidumbre, cierro la temporada con la tranquilidad de haberlo intentado todo y espero volver a la competición muy pronto”, relata la atleta, quien también ha querido dar las gracias "a todos" los que le acompañan "con paciencia y cariño".

García-Caro ya renunció la pasada primavera a la Copa del Europa de Marcha de Podebrady (República Checa) al no verse, como ahora, al nivel necesario para competir como acostumbra. Tampoco estuvo en el Campeonato de España de pista al aire libre y sí compitió al inicio del año en el Campeonato de España de 35 kilómetros, donde fue plata.

La atleta onubense tuvo que estar un año prácticamente sin competir debido a las secuelas de fatiga que le dejó el Covid-19 en 2023 y, en 2024, regresó a la élite y fue cuarta en el Campeonato de Europa de Roma y logró el diploma olímpico en París.