Salobreña se vuelca con la vida sana en su Semana de la Salud escolar

Ha dado comienzo en Salobreña la Semana de la Salud, una iniciativa del área de Deportes del Ayuntamiento. El objetivo principal es la promoción de hábitos de vida saludables y el fomento de la participación solidaria, especialmente dirigido a los ciclos de infantil y primaria de todos los centros educativos del municipio.

Un programa de actividades saludables

El programa incluye talleres sobre hidratación adecuada, higiene postural o la importancia de una buena alimentación. Además, se han organizado cuentacuentos para los más pequeños y divertidas gymkanas para asegurar el aprendizaje a través del juego. Las actividades se desarrollarán desde hoy hasta el próximo día 17 de abril.

Una marcha solidaria como broche final

Para concluir la semana, el día 17 de abril a las 10 horas, se ha organizado una Marcha Solidaria por la Salud. El recorrido comenzará en el Complejo Deportivo Julio Martín Pérez y está abierta a la participación de todos los vecinos, asociaciones y escolares del municipio que deseen sumarse.