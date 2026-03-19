Salobreña abre a sus vecinos el diseño de su nuevo reglamento de participación ciudadana

El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha el proyecto ‘Salobreña Participa’, una iniciativa para desarrollar un nuevo reglamento de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno. La primera teniente de alcalde, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha anunciado que el proceso arranca este viernes con una reunión abierta a toda la ciudadanía y a las asociaciones locales para comenzar a trabajar en el documento base.

Un proceso para decidir y orientar

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura a las 18:00 horas. El objetivo, según ha explicado Rodríguez Callejón, es que los asistentes puedan “participar, decidir y orientar las decisiones políticas” en materias como cultura, economía, turismo o urbanismo. Se busca así fomentar el diálogo social y establecer las bases para organizar futuras mesas de trabajo, foros y consejos municipales.

Que la gente pueda participar, pueda decidir y pueda orientarnos" Mari Carmen Rodríguez Callejón Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salobreña

Hoja de ruta para la aprobación final

La hoja de ruta del proyecto ya está definida. En la reunión de este viernes se fijará la fecha para un primer foro ciudadano que se celebrará en abril. El proceso culminará en mayo, mes en el que está previsto llevar el reglamento al pleno municipal para su aprobación definitiva y puesta en marcha.