"En la Plaza de la Tenería comenzó Motril" nos dice la alcaldesa Luisa García Chamorro

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, atiende los micrófonos de COPE Motril y nos cuenta cómo el verano ha sido bastante bueno en la localidad. “Hemos visto como nuestras playas han estado abarrotadas. Motril y sobre todo la zona de Playa Granada, ha estado este verano de moda, por decirlo así, hemos visto como estaban todos los establecimientos abarrotados, los chiringuitos, los hoteles que también han rozado el 100 × 100 de ocupación y bueno, eso al final lo que genera es movimiento económico y si a eso le sumamos la buena labor que se está haciendo desde el puerto, con la llegada de esos cruceros que también han atracado en nuestro puerto durante estos meses de verano, pues la verdad es que ha sido un verano muy bueno desde el punto de vista Turístico“, nos comentaba.



Luis García Chamorro también nos decía que esa es la línea que va a seguir el Ayuntamiento, la de apostar por nuestras playas, ya que nuestro fuerte turístico es el verano “para los próximos presupuestos vamos a hacer un esfuerzo por mantener nuestras playas en condiciones durante todo el año“, adelantaba la alcaldesa.



A finales de agosto se confirmaba la subvención de 2,5 millones de euros que llega al Ayuntamiento de Motril del “plan de turismo sostenible “ y a primeros de septiembre ya se ha ingresado ese dinero para continuar con la senda litoral desde Villa Astrida hasta la playa de Poniente, junto al puerto, donde irá ubicado el futuro puerto deportivo. “Ojalá podamos algún día unirnos, a través de esta senda del litoral, con Salobreña... también estamos trabajando con las administraciones y esperemos que para final de año tengamos muy buenas noticias. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos que tener lealtad, institucional y trabajar con otras administraciones. Estamos muy agradecidos a la junta de Andalucía, porque gracias a su colaboración y sobre todo el papel fundamental que hizo la ahora alcaldesa de Granada, MariFran Carazo, cuando era consejera de fomento, esa labor, tan importante de impulso a la Ronda Sur, pero ahora afortunadamente estamos gobernando en otras administraciones y estamos tocando varias puertas para pedir que nos ayuden a cofinanciar obras en infraestructuras muy importantes, no solo desde el punto de vista viario, sino también desde el punto de vista turístico“, nos decía la alcaldesa.



A finales del mes de agosto también se inauguraba el tramo que estaba en ejecución de la Ronda Sur que se denomina "Avenida Damián Carmona“, en homenaje al fundador de cafés Sol Y Crema y ahora hay que seguir adelante para cerrar este anillo: “Tenemos que completar. Hay un tramo que es el que está en dos carriles que va desde la plaza de toros hasta el tanatorio y concretamente estamos trabajando en ese tramo que queda para desdoblarlo. El proyecto está hecho y estamos buscando financiación con el modelo que se ha hecho anteriormente con la cofinanciación público-privada, llegando a convenios urbanísticos con promotores que estén interesados en invertir en Motril, para que una persona pueda salir de Granada, llegar en cuatro carriles hasta el pie del cerro de la virgen”, nos comenta Luisa, que también insiste en que hay que terminar la Ronda de Levante, para lo cual ya le ha pedido ayuda a la nueva Consejera de Fomento, para lo que se va a trabajar en redactar proyectos y en el momento que salga cualquier línea de financiación, tener los proyectos hechos.

Además están pendientes de fondos europeos “estamos muy muy pendientes porque Motril afortunadamente somos de los pocos municipios que no devolvemos ni un céntimo de euro, sino que cumplimos en tiempo y forma. Precisamente la Fábrica del Pilar, que está quedando espectacular, ha sido con fondos europeos“, nos recuerda.



Precisamente a partir de este viernes se pone marcha el proyecto “Abierto por Obras“, donde se podrá visitar por grupos las obras de rehabilitación del conjunto fabril. La alcaldesa nos confiesa ser una apasionada de la Fábrica del Pilar y está muy pendiente de la obra: “ya en el tren de Molinos ha vuelto todo a su sitio, todo lo que sobre lo que hubo un intento de expolio hace unos años, esas piezas que se recuperaron y estaban en la puerta de la fábrica ya se están colocando en su sitio“, nos explica Luisa.



Otras obras importantes que se van a ejecutar ya son las de la Plaza de la Tenería, en las que colabora la junta de Andalucía, que además de esta obra financia las obras del centro, como en la plaza de la Trinidad y la calle Comedias. La alcaldesa seguirá buscando ayuda económica para poner en valor los restos arqueológicos de la Plaza de la Tenería: “tengo un pellizquillo porque salieron unos restos arqueológicos, pero el presupuesto no ha dado, pero bueno, dónde están ubicados esos restos arqueológicos, esos restos de la Muralla Medieval de Motril, esos restos del Partidero, de la Acequia Gorda que introducía el agua en Motril, esos restos de los Baños Árabes, de la madre de Boabdil, de la Reina Aixa, se van a quedar en zonas ajardinadas y esperamos y seguimos buscando financiación porque hay que ponerlas en valor, no solo para la gente que venga de fuera y vea que Motril tiene una historia muy importante, sino para que los propios motrileños conozcan su historia, porque ahí se puede decir que nació nuestra ciudad y es muy importante que los motrileños también se sientan orgullosos de su pasado“ nos explica Luisa.



Con la alcaldesa de Motril también hemos comentado otras obras que no son vistosas, pero que son muy importantes, como la renovación de la caldera de la piscina municipal de Motril, que tras meses cerrada al público, se espera que para diciembre esté en funcionamiento y también confesaba extrañarse por la visita de la Subdelegada del Gobierno en Granada, que ha visitado obras del PFEA, concretamente la de la plaza Primero de Mayo, algo inusual en todo este mandato. Son unas obras que cofinancia el gobierno de España y que aprovechará la visita para preguntarle por los espigones, de lo que no sabemos nada.













